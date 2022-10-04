Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км

Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, пролетела 4,6 тыс. км. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Как уточняется, максимальная высота полета составила 1 тыс. км, передает газета Yomiuri.

«Это серьезная угроза безопасности нашей страны. Это угроза миру и региону. Это серьезный вызов международному сообществу в целом», — сказал он.

О запуске баллиcтической ракеты ранее тем же днем сообщило агентство Yonhap. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана.

В стране сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Жителей северных японских регионов призвали эвакуироваться внутрь зданий и под землю.

По факту действий Северной Кореи Япония созвала Совет национальной безопасности. Мацуно заявил, что КНДР был выражен протест и осуждение.

Отмечается, что Северная Корея совершила 23 пуска ракет в этом году.