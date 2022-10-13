КНДР запустила две ракеты большой дальности в рамках испытаний

В КНДР успешно проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, выпущено две ракеты. Об этом 13 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания состоялись накануне, 12 октября.

«Две запущенные стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10234 секунд по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км», — передает агентство.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском. Кроме того, за пуском наблюдали члены Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии.

Агентство сообщило также, что испытательный запуск нацелен на дальнейшее поднятие боевой характеристики и мощи стратегических крылатых ракет большой дальности, на повторное подтверждение надежности и «технической стабильности систем проведения боевых операций в целом».

Ким Чен Ын остался доволен результатом запуска и высоко оценил повышенную способность ядерных боевых сил КНДР к реагированию, добавили в материале.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками, раздавая указания. Военные КНДР имитировали нанесение ударов тактическими ядерными ракетами для проверки средств сдерживания, а также потенциала «ядерной контратаки» соответствующих частей вооруженных сил страны, передавало ЦТАК.

До этого, 8 октября, Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна.

4 октября также сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты.

Кроме того, 25 сентября сообщалось о запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Также днем ранее южнокорейские военные сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) у восточного побережья.