Ким Чен Ын руководил недавними учебными пусками ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками, раздавая указания, в период с 25 сентября по 9 октября. Об этом 10 октября сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В ходе семи [раундов] учебных пусков ракет подразделений с тактическим ядерным [вооружением] была всецело продемонстрирована боевая эффективность наших ядерных сил», — сказано в сообщении ЦТАК.

По данным агентства, военные КНДР имитировали нанесение ударов тактическими ядерными ракетами для проверки средств сдерживания, а также потенциала «ядерной контратаки» соответствующих частей вооруженных сил страны. ЦТАК также подчеркивает, что проведенные учения являются «серьезным предупреждением противника».

Ким Чен Ын дал высокую оценку подготовке ракетных частей и выразил уверенность в том, что участникам запусков можно доверить главную миссию — «сдерживание войны и сохранение инициативы» в возможном конфликте.

О запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря сообщалось 25 сентября. За день до этого южнокорейские военные сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) у восточного побережья.

Следующий ракетный запуск КНДР в ходе учений был осуществлен 28 сентября, когда Северная Корея запустила баллистическую ракету, упавшую за пределами исключительной экономической зоны Японии. При этом японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.

4 октября также сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты. Кроме того, японское правительство создало группу по чрезвычайным ситуациям.

Спустя два дня стало известно о новом запуске КНДР баллистической ракеты над Восточным (Японским) морем. Через несколько минут после запуска береговая охрана Японии заявила, что баллистическая ракета упала в море.

8 октября стал заключительным днем военных учений, проводимых КНДР. Сообщалось о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ранее, 8 сентября, Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством и дающий КНДР право нанести превентивный ядерный удар противнику в случае угрозы нападения.