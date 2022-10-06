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Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японским морем

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря в четверг, 6 октября, сообщило агентство Yonhap cо ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

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По данным южнокорейских военных, информация о характеристиках ракеты анализируется специалистами. За последние четыре дня КНДР запускала баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12» (IRBM).

По информации телеканала NHK, который ссылается на министерство обороны Японии, через несколько минут после запуска береговая охрана страны заявила, что баллистическая ракета упала в Японском море. Ведомство также призвало транзитные суда в указанной зоне соблюдать осторожность и следить за развитием событий.

Также по словам некоторых правительственных чиновников, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Ранее, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты. Кроме того, японское правительство создало группу по чрезвычайным ситуациям.

США и Южная Корея осудили запуск баллистической ракеты КНДР. Помощник госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниел Крейтонбринк заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с союзниками, включая Сеул, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности».

29 сентября стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон. Тогда же в Южную Корею прилетела вице-президент США Камала Харрис. Она посетила границу с КНДР и подтвердила готовность Вашингтона при угрозе Южной Корее использовать весь спектр американского военного потенциала, включая ядерные силы.

Отмечается, что Северная Корея совершила 23 пуска ракет в этом году.

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