КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 8 октября сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Находящиеся в районе суда попросили не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения, а незамедлительно связаться с властями.

Уточняется, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

В последние несколько недель КНДР активно проводит испытания баллистических ракет.

6 октября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила, что Вашингтон не останется в стороне на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи.

Кроме того,США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля» в качестве ответа КНДР на пуски баллистических ракет.

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин отмечал, что баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей 4 октября, не была направлена на устрашение Японии. КНДР, по мнению эксперта, прежде всего дает понять свои новые возможности в сфере сдерживания США.