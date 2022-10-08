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В Пентагоне указали на дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна. Об этом заявило 8 октября Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

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«Согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников. Запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — говорится в документе.

Кроме того, Пентагон заявил о своей приверженности защите Южной Кореи и Японии.

Ранее в этот же день КНДР совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позже выяснилось, что ракеты было две.

Северная Корея увеличила интенсивность испытаний ракет с конца сентября. США и Южная Корея ответили КНДР проведением военных учений.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что Вашингтон не останется в стороне на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи.

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