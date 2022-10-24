Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР границы

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Северокорейское судно, по данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пресекло южнокорейскую границу недалеко от острова Пэннен. Тогда ВМС Южной Кореи открыли предупредительный огонь из реактивных систем залпового огня.

Военные КНДР, в свою очередь, заявили, что позже южнокорейский военный корабль также пересек границу на западе Желтого моря, после чего корейская народная армия (КНА) КНДР произвела по нему 10 предупредительных выстрелов.

«Мы строго предупредили противника, который устроил морские провокации, не только с помощью артиллерийских выстрелов, но и по громкоговорителям», — цитирует Yonhap заявление пресс-секретаря Генштаба КНА.

Ранее, 14 октября, Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет. Отмечается, что в санкционный список вошли должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также лица, занимающиеся закупкой материалов для оружия массового уничтожения.

Накануне агентство Yonhap cо ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщило о запуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Японское телевидение уточнило, что северокорейская ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В этот день власти Южной Кореи обратились к Вашингтону с просьбой разместить на постоянной основе авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные субмарины в водах рядом с Корейским полуостровом, в случае если КНДР проведет ядерные испытания.

Военный историк Борис Юлин рассказал «Известиям», что США преследуют свои цели, участвуя в конфликте между Южной Кореей и КНДР. По его словам, предложенная южнокорейской стороной концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе.

Также 14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 сек. по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км.