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Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР

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Фото: REUTERS/North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)
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Северная Корея (КНДР) произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 13 октября сообщило агентство Yonhap cо ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

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«Запущенная КНДР ракета упала, место падения устанавливается», — добавила береговая охрана Японии.

В свою очередь японское телевидение уточнило, что северокорейская ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана также призвала все находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

Министерство обороны Японии начало сбор и анализ информации, связанной с новым ракетным пуском Пхеньяна.

Ранее в четверг сообщалось, что в КНДР успешно проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, выпущено две ракеты. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км. Руководил испытательным запуском лидер КНДР Ким Чен Ын.

До этого, 8 октября, Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна.

4 октября также сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты.

Кроме того, 25 сентября сообщалось о запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Также днем ранее южнокорейские военные сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) у восточного побережья.

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