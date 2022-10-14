Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет

Южная Корея внесла 15 физических лиц и 16 организаций КНДР в черный список в рамках своих первых односторонних санкций после запусков крылатых ракет Северной Кореей. Об этом 14 октября сообщает Yonhap News Agency.

«Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список вошли вошли должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также лица, занимающиеся закупкой материалов для оружия массового уничтожения.

Кроме того, в материале приводится заявление МИД Южной Кореи, осуждающее «ракетные провокации Северной Кореи».

Накануне агентство Yonhap cо ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщило о запуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Японское телевидение уточнило, что северокорейская ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, в этот день сообщалось, что власти Южной Кореи обратились к Вашингтону с просьбой разместить на постоянной основе авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные субмарины в водах рядом с Корейским полуостровом, в случае если КНДР проведет ядерные испытания.

Военный историк Борис Юлин рассказал «Известиям», что США, принимая участие в конфликте между Южной и КНДР, преследует свои цели. В частности, он отметил, что предложенная Кореей концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе. В то же время Вашингтон целенаправленно устраивают политические провокации, направленные против Китая.

Также в четверг, 13 октября, стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км.

До этого, 10 октября, сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками, раздавая указания. Военные КНДР имитировали нанесение ударов тактическими ядерными ракетами для проверки средств сдерживания, а также потенциала «ядерной контратаки» соответствующих частей вооруженных сил страны, передавало ЦТАК.