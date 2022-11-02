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В Южной Корее заявили о пуске КНДР 10 ракет разных типов

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Фото: Global Look Press/kcnawatch. co
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КНДР (Северная Корея) выпустила по меньшей мере 10 ракет разных типов. Об этом сообщило агентство Yonhap в среду, 2 ноября, со ссылкой на южнокорейских военных.

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По информации Reuters, баллистическая ракета малой дальности приземлилась в 60 км от побережья Южной Кореи.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по крайней мере две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи, одна из которых летела на восток, а другая на юго-восток. Япония выразила протест против действий КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Об очередном запуске, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем.

Японские сторожевики призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты, которые могут быть обнаружены вдоль береговой линии.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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