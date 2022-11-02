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КНДР запустила в сторону Желтого моря еще шесть ракет «земля - воздух»

Yonhap: КНДР запустила в сторону Желтого и Японского морей еще шесть ракет «земля - воздух»
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Фото: TASS/EPA/JEON HEON-KYUN
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Северная Корея запустила в сторону Желтого и Японского морей еще шесть ракет класса «земля - воздух». Об этом 2 ноября со ссылкой на южнокорейских военных сообщило агентство Yonhap.

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«Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса «земля - воздух», в сторону Японского и Желтого морей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент Республики Корея Юн Сок Ёль осудил ракетные пуски со стороны КНДР в ходе экстренного заседания Совета нацбезопасности. Юн призвал военных быть готовыми к провокациям со стороны Северной Кореи.

Ранее в среду Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

Об очередном запуске, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее в среду. Японские сторожевики призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября.

В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 сек., поразили цель на расстоянии около 2 тыс. км.

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