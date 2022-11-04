Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
Мир
В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20
Мир
Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии
Мир
Южная Корея подняла в небо истребители после выявления 180 военных самолетов КНДР
Мир
В ЕС предсказали потерю 600 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили
Мир
В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Мир
В Ереване опровергли сообщения об обстреле позиций Азербайджана
Мир
В Турции могут построить еще один трубопровод помимо «Турецкого потока»
Мир
Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ
Общество
Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог

Политолог назвал преимущества КНДР в противостоянии с США

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Штатам. Кроме того, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения. Такое мнение 4 ноября высказал в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, представители вооруженных сил США постоянно подчеркивают, что никогда не выведут базы из Южной Кореи. Более того, вооруженные силы Южной Кореи воспринимаются ими как составная часть американских ВС.

Политолог считает также, что для США контакты с Южной Кореей — это продолжение корейской войны начала 70-х годов, которую американцы не смогли выиграть.

«Аналитики США продолжат считать, что страна может взять реванш», — подчеркнул Сетов.

У руководства Северной Кореи, как считает политолог, есть понимание, что США хотя победить их любой ценой. Именно поэтому КНДР начала создавать ядреное оружие.

«На данный момент Северная Корея уже создала такие ракеты, которые могут достигнуть территории США на Гавайях или американских баз в Японии», — отмечает Светов.

Случайный удар: чем грозит миру новая ядерная держава
Пхеньян больше не намерен вести переговоры по денуклеаризации

Кроме того, по словам эксперта, у режима Ким Чен Ына есть поддержка среди населения, а также исторический союзник – Китай.

«Китай не позволит, чтобы военной силой был уничтожен его Союзник», — считает он.

В контексте ситуации на Корейском полуострове, политолог отметил, что Японии также не выгодно усиление Южной Кореи, или тем более появление объединенной Кореи, т.к. эта республика является ее соперником.

3 ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как отмечается в заявлении, министры договорились усиливать союзные оборонные мощности, а также обмен информацией и консультации для «ответа на возрастающие ядерные и ракетные угрозы» со стороны КНДР.

Тогда же Остин заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз Северной Кореи. Он предупредил о возвращении США и Южной Кореи к крупномасштабным учениям для усиления комплексных мер сдерживания.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило о запуске неизвестной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. В Японии из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призвали пройти в подземные помещения или укрепленные здания ради безопасности.

В Белом доме тогда заявили, что запуски КНДР доказывают необходимость поддержания США боеготовности в регионе. Отмечалось, что Вашингтон готов к контактам с КНДР «без предварительных условий» для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Северная Корея 1 ноября предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022