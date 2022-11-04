Политолог назвал преимущества КНДР в противостоянии с США

Руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Штатам. Кроме того, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения. Такое мнение 4 ноября высказал в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, представители вооруженных сил США постоянно подчеркивают, что никогда не выведут базы из Южной Кореи. Более того, вооруженные силы Южной Кореи воспринимаются ими как составная часть американских ВС.

Политолог считает также, что для США контакты с Южной Кореей — это продолжение корейской войны начала 70-х годов, которую американцы не смогли выиграть.

«Аналитики США продолжат считать, что страна может взять реванш», — подчеркнул Сетов.

У руководства Северной Кореи, как считает политолог, есть понимание, что США хотя победить их любой ценой. Именно поэтому КНДР начала создавать ядреное оружие.

«На данный момент Северная Корея уже создала такие ракеты, которые могут достигнуть территории США на Гавайях или американских баз в Японии», — отмечает Светов.

Кроме того, по словам эксперта, у режима Ким Чен Ына есть поддержка среди населения, а также исторический союзник – Китай.

«Китай не позволит, чтобы военной силой был уничтожен его Союзник», — считает он.

В контексте ситуации на Корейском полуострове, политолог отметил, что Японии также не выгодно усиление Южной Кореи, или тем более появление объединенной Кореи, т.к. эта республика является ее соперником.

3 ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как отмечается в заявлении, министры договорились усиливать союзные оборонные мощности, а также обмен информацией и консультации для «ответа на возрастающие ядерные и ракетные угрозы» со стороны КНДР.

Тогда же Остин заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз Северной Кореи. Он предупредил о возвращении США и Южной Кореи к крупномасштабным учениям для усиления комплексных мер сдерживания.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило о запуске неизвестной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. В Японии из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призвали пройти в подземные помещения или укрепленные здания ради безопасности.

В Белом доме тогда заявили, что запуски КНДР доказывают необходимость поддержания США боеготовности в регионе. Отмечалось, что Вашингтон готов к контактам с КНДР «без предварительных условий» для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Северная Корея 1 ноября предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.