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Япония выразила протест КНДР из-за ракетного запуска

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Фото: REUTERS/Heo Ran
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Правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. Об этом 9 ноября заявил на пресс-конференции в Токио генсекретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

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«Действия Северной Кореи угрожают безопасности в регионе и мире в целом. <...> Мы выразили протест по дипломатическим каналам в Пекине», — сказал он.

Мацуно подчеркнул, что в результате пуска ракеты никакого ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано.

В Минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР в среду ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

Ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

С начала года КНДР выполнила уже свыше 30 ракетных пусков, 13 из которых были в ноябре.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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