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США и Южная Корея предрекли конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки

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Фото: TASS/EPA/KCNA
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Любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом в совместном обращении 3 ноября заявили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп.

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«Госсекретарь Остин и я подтверждаем, что любое ядерное нападение со стороны [Северной Кореи], включая использование тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведет к концу режима Ким Чен Ына подавляющим и решительным ответом альянса», — сказано в заявлении на официальном сайте Пентагона.

Как отмечается в заявлении, министры договорились усиливать союзные оборонные мощности, а также обмен информацией и консультации для «ответа на возрастающие ядерные и ракетные угрозы» со стороны КНДР.

Тогда же Остин заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз Северной Кореи. Он предупредил о возвращении США и Южной Кореи к крупномасштабным учениям для усиления комплексных мер сдерживания.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило о запуске неизвестной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. В Японии из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призвали пройти в подземные помещения или укрепленные здания ради безопасности.

2 ноября КНДР запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. В Сеуле заявили, что это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В Белом доме тогда заявили, что запуски КНДР доказывают необходимость поддержания США боеготовности в регионе. Отмечалось, что Вашингтон готов к контактам с КНДР «без предварительных условий» для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Северная Корея 1 ноября предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.

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