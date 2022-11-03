Yonhap сообщило о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря

Северная Корея (КНДР) выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным источника агентства, КНДР запускает то, что предположительно является ракетой средней или большей дальности.

В Японии из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призывают пройти в подземные помещения или укрепленные здания ради безопасности.

Ранее в среду, 2 ноября, Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В Белом доме заявили, что новые запуски Северной Кореи показывают необходимость сохранения высокого уровня боеготовности сил США в регионе. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее, 1 ноября, КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября.