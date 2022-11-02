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Запуски КНДР показали США необходимость поддержания боеготовности в регионе

Представитель Белого дома Кирби: запуски КНДР говорят о необходимости поддержания США боеготовности в регионе
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Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
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В Белом доме считают, что новые запуски Северной Кореей ракет показывают необходимость сохранения высокого уровня боеготовности сил США в регионе. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 2 ноября.

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«Эти запуски подчеркивают необходимость поддержания нами надлежащего уровня боеготовности в регионе и вокруг него», — сказал он.

Кирби также отметил, что Вашингтон готов к контактам с КНДР «без предварительных условий» для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы знаем, что Китай имеет влияние на Пхеньян. Хотя это и не неограниченное влияние, но оно есть. И мы неоднократно подчеркивали, что приветствовали бы использование Пекином этого влияния в позитивных целях относительно денуклеаризации полуострова», — заявил Кирби.

Ранее в среду Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

Накануне, 1 ноября, КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 сек., поразили цель на расстоянии около 2 тыс. км.

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