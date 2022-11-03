Пентагон заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз КНДР

США и Южная Корея вместе усилят потенциал сдерживания ядерных угроз со стороны КНДР. Об этом 3 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы возвращаемся к крупномасштабным учениям, чтобы укрепить нашу совместную готовность и нашу способность сражаться, если потребуется, и сегодня. Мы намерены развивать этот потенциал для усиления комплексных мер сдерживания и обеспечения того, чтобы наш альянс продолжал укреплять безопасность и стабильность на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он по итогам встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило об очередном пуске неизвестной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. В этой связи в Японии сработала автоматическая система предупреждения, жителей северо-восточных префектур призвали пройти в укрытие. Позднее в этот день появилась информация о том, что ВС КНДР запустили вторую и третью, предположительно, баллистические ракеты.

До этого, 2 ноября, Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В тот же день военные Южной Кореи запустили ракеты «воздух – земля» в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР. Три ракеты с самолетов F-15K и KF-16 были выпущены в ответ на пуски ракет малой дальности со стороны КНДР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 2 октября, что все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности.

1 ноября КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения двух стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.

Ранее, 24 октября, Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР границы. Военные КНДР, в свою очередь, заявили, что позже южнокорейский военный корабль также пересек границу на западе Желтого моря, после чего армия КНДР произвела по нему предупредительные выстрелы.

Военный историк Борис Юлин рассказал «Известиям», что США преследуют свои цели, участвуя в конфликте между Южной Кореей и КНДР. По его словам, предложенная южнокорейской стороной концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе.

Также 14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 с по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км.