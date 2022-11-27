Ким Чен Ын заявил о планах обеспечить КНДР мощнейшим ядерным ресурсом

КНДР должна стать государством с мощнейшим ядерным потенциалом. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил глава государства Ким Чен Ын.

«Наша неустанная работа по наращиванию ядерных сил <...> является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой», — цитирует выступление северокорейского лидера агентство ЦТАК.

В этот же день Ким Чен Ын постановил в военных званиях руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области, принимавших участие в разработке и совершенствовании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17». Высший руководитель КНДР поблагодарил их за весомый вклад в укрепление возможностей страны.

Ранее, 18 ноября, КНДР в очередной раз выпустила баллистическую межконтинентальную ракету. Она поднялась на высоту 6 тыс. км и пролетела почти 1 тыс. км, после чего приземлилась в открытых водах Японского моря в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Запуском руководил Ким Чен Ын.

Накануне в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда Пхеньян предупредил, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если Вашингтон продолжит свою милитаристскую деятельность в регионе.

4 ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Между тем 1 ноября Северная Корея сообщила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» 4 ноября отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.