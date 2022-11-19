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Ким Чен Ын руководил запуском МБР «Хвасон-17»

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Фото: AP/Korean Central News Agency/Korea News Service
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КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило агентство ЦТАК в субботу, 19 ноября.

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«Товарищ Ким Чен Ын приветствовал результаты испытательных запусков и сказал, что наши ядерные силы подтвердили, что мы обеспечили еще один надежный и самый сильный потенциал для сдерживания любой ядерной угрозы», — говорится в публикации.

Ракета приземлилась в открытых водах Японского моря. Она поднялась на высоту 6 тыс. км и пролетела почти 1 тыс. км.

Как отмечается, северокорейский лидер заявил США и их союзникам, что военные действия против страны «являются самоуничтожением».

«Чем больше империалисты США будут делать военные блефы на Корейском полуострове и прилегающих районах, зацикливаясь на «усилении обеспечения расширенного сдерживания» и военных учений, тем более наступательным станет наше военное реагирование», — добавил он.

Ранее, 17 ноября, в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что непосредственная угроза для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников отсутствует. В то же время Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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