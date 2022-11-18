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Генсек ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР и призвал к миру

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередной запуск межконтинентальной ракеты КНДР, призвав все стороны конфликта к миру. Заявление опубликовано на сайте офиса генсека 18 ноября.

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«Генеральный секретарь строго осуждает запуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Генеральный секретарь повторяет призывы к КНДР немедленно прекратить провокационные действия, полностью выполнять свои международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Гутерриш также призвал сделать всё возможное для восстановления диалога между странами с целью достижения мира на Корейском полуострове.

КНДР выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в пятницу в 10:14 (4:14 мск). В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Накануне в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

Вашингтон отреагировал на запуск, осудив пуск ракеты. Как заявили в Белом доме, о ситуации доложили президенту США Джо Байдену.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что непосредственная угроза для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников отсутствует. В то же время Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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