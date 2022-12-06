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КНДР приказала открыть огонь из-за действий военных Южной Кореи

КНДР откроет огонь в ответ на обстрелы со стороны Южной Кореи
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Фото: Yonhap
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Северная Корея (КНДР) приказала открыть огонь из артиллерийских установок в сторону моря в качестве предупреждения Южной Корее. Об этом 6 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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Отмечается, что КНДР открыла огонь в знак предупреждения в ответ на активность со стороны военнослужащих Южной Кореи на приграничной территории.

«Мы немедленно приказали передовым артиллерийским частям открыть артиллерийский огонь в сторону моря, чтобы сделать серьезное предупреждение», ― пояснили в Генштабе Корейской народной армии (КНА).

Также Пхеньян призвал Сеул немедленно прекратить свои «провокационные» действия.

Накануне, 5 декабря, КНДР выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на военные учения Южной Кореи и США.

По версии Пхеньяна, огонь произвелся в ответ на пуск десятков снарядов Сеулом из своих РСЗО в сторону межкорейской границы.

Ранее, 26 ноября, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна стать государством с мощнейшим ядерным потенциалом.

До этого, 17 ноября, сообщалось о пуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Запуск произошел после предупреждений КНДР, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 ноября осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать все возможное для достижения мира на Корейском полуострове. Испытания также осудили в США.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» 4 ноября отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

Между тем 8 ноября появилась информация, что США готовы направить в Японское море атомный авианосец в случае, если КНДР проведет ядерные испытания. Днем ранее Северная Корея пообещала беспощадный ответ на совместные военные учения Сеула и Вашингтона.

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