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Военный эксперт назвал причину запуска КНДР беспилотников над Южной Кореей

Военный эксперт Кашин: запуск КНДР беспилотников в Южную Корею является демонстрацией напряженности отношений
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Фото: twitter.com
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Запуск беспилотников Северной Кореей (КНДР) над южнокорейской территорией можно оценить как демонстрацию напряженности отношений. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Полеты БПЛА я бы рассматривал как демонстрацию северокорейцами напряженности отношений, возможно, таким образом они хотят показать недовольство какими-нибудь действиями южного соседа или высказываниями. Кроме того, такие операции полезны в качестве проверки южнокорейской ПВО, ее способности бороться с такими целями и выявления работы радиолокационной станции», — сказал он.

Эксперт отметил, что северокорейские БПЛА в 2016 году были изготовлены из китайских дронов для народного хозяйства. Их предварительно модернизировали.

«Мы не знаем, какие БПЛА сейчас летали над Южной Кореей. Но северокорейцы могли добиться серьезного прогресса. У них развитое военно-техническое сотрудничество с Ираном, который умеет делать дроны», — сказал он.

Кашин добавил, что южнокорейский самолет Ка-1 — это не истребитель, как сообщали в СМИ, а легкий турбовинтовой штурмовик, который сделан на базе учебного самолета.

«В качестве известного аналога можно назвать бразильский Super Tucano. Они использовали легкий штурмовик, так как полноценным реактивным истребителям сбивать маленький беспилотник очень трудно. Бросили на БПЛА турбовинтовую машину, но, как видим, безуспешно», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по беспилотнику Северной Кореи, вторгшемуся в воздушное пространство страны. Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов, утром 26 декабря было обнаружено несколько неизвестных следов, предположительно принадлежащих северокорейским беспилотникам, в провинции Кенгидо. Беспилотные летательные аппараты пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва, достигнув населенных пунктов.

Позже минобороны Южной Кореи заявило, что в воздушное пространство страны вторглись пять северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу.

6 декабря агентство сообщало, что КНДР открыла огонь из артиллерийских установок в сторону моря в знак предупреждения в ответ на активность со стороны южнокорейских военнослужащих на приграничной территории. Тогда же Пхеньян призвал Сеул немедленно прекратить «провокационные» действия.

За день до этого КНДР выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на военные учения Южной Кореи и США. По версии Пхеньяна, огонь был открыт в ответ на пуск десятков снарядов Сеулом из своих РСЗО в сторону межкорейской границы.

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