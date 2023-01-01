США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР

Представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Об этом 1 января сообщило агентство «Рёнхап».

«Заявление КНДР о стимулировании усилий по укреплению так называемых возможностей самообороны в ответ на шаги по ее изоляции нелогично, и это станет вызовом международному сообществу и только ухудшит ситуацию», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Представители трех стран предупредили, что действия КНДР усилят ее изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Южной Кореи и США. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

Военное командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что, хотя пуски не представляют непосредственной угрозы для Вашингтона или его союзников, они подчеркивают «дестабилизирующее» воздействие незаконных программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

21 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание ракеты в КНДР.

Политолог Юрий Светов 4 ноября в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.