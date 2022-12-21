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США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания

Госдеп: США сочтут серьезной эскалацией новый ядерный взрыв или испытание МБР в КНДР
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Фото: REUTERS/Manuel Balce Ceneta/Pool
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 20 декабря заявил, что Соединенные Штаты Америки сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в КНДР.

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«Будь то испытание МБР <...> или ядерное испытание, это было бы значительной, резкой и очень серьезной эскалацией, к которой Соединенные Штаты отнесутся очень серьезно», — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Ранее в этот день Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, намекнула на то, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность.

Тогда же военный эксперт Юрий Лямин сообщил «Известиям», что военный потенциал КНДР достаточно высокий. По его словам, страна входит в число стран с развитыми ракетными войсками. В КНДР смогли разработать межконтинентальные баллистические ракеты, а таких государств в мире считаные единицы, подчеркнул Лямин.

18 ноября КНДР запустила МБР типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Ракета приземлилась в открытых водах Японского моря. Она поднялась на высоту 6 тыс. км и пролетела почти 1 тыс. км. Как отметили в минобороны Японии, выпущенная КНДР баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и при пуске по обычной траектории достичь США.

Накануне в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США 18 ноября попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что непосредственная угроза для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников отсутствует. В то же время Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

Политолог Юрий Светов 4 ноября в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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