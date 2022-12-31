Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест КНДР в связи с ракетными пусками. Об этом сообщило агентство Kyodo в субботу, 31 декабря.

Как отмечается, японский премьер-министр Фумио Кисида поручил должностным лицам оперативно предоставлять населению всю необходимую информацию, а также готовиться к «непредвиденным обстоятельствам».

КНДР выпустила три баллистических ракеты малой дальности. Один из снарядов упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев 350 км при максимальной высоте в 100 км. Ущерба для самолетов или судов в связи с падением ракет не зафиксировано, передает NHK.

Еще две ракеты, по информации японской береговой охраны, вероятно, уже упали в море.

Как указывается, пуск мог стать ответной реакцией Пхеньяна на испытания Сеула космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ЦК ТПК заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейком полуострове. Он также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

В ноябре Ким Чен Ын заявил, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.