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В Южной Корее пояснили заявление о совместных ядерных учениях с США

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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В офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщили, что страна ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями. Такое заявление в Сеуле сделали во вторник, 3 января, опровергнув заявления главы Белого дома Джо Байдена о том, что США и Южная Корея не обсуждают совместные действия в ядерной сфере.

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Как напоминает агентство Yonhap, в понедельник, 2 января, президент Юн заявил журналистам, что обе стороны ведут переговоры о совместном планировании и учениях с участием ядерных сил США для противодействия «ядерным угрозам со стороны Северной Кореи».

Позднее в тот же день на вопрос репортера в Белом доме, ведутся ли такие обсуждения, президент Байден ответил: «Нет».

В администрации южнокорейского лидера это объяснили тем, что термин «совместные ядерные учения» может использоваться только в контексте взаимодействия ядерных держав, поэтому Байден и ответил отрицательно.

«Когда журналист прямо спросил президента США, обсуждаются ли совместные ядерные учения, он, очевидно, должен был сказать «нет». Совместные ядерные учения — это термин, используемый только между ядерными державами», — говорится в заявлении старшего секретаря президента Южной Кореи по связям с прессой Ким Ын Хе.

Там отмечается также, что Южная Корея и Соединенные Штаты «ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих совместных планах реализации в отношении эксплуатации ядерных активов США в ответ на ядерное оружие КНДР».

До этого, 1 января, министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации.

В тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

Представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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