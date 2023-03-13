КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило агентство Yonhap.

Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По мнению южнокорейских военных, пуск мог быть реакцией на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

20 февраля в министерстве обороны Японии сообщили, что КНДР запустила две баллистические ракеты. По данным ведомства, они пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте 50 и 100 км.

В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея объявила, что введет санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, которые связаны с КНДР. По утверждению южнокорейского МИДа, они способствовали развитию ракетно-ядерной программы КНДР.

18 февраля северокорейские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Hwasong-15. Ракета пролетела 989 км и поднялась на высоту 5768 км.