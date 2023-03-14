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КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

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Фото: Yonhap
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КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 14 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что в настоящий момент военные выясняют подробности касательно типа ракеты и дальности ее полета.

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Накануне Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Обе ракеты точно поразили цель в Японском море. По мнению южнокорейских военных, пуск мог быть реакцией на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

По информации радио «Голос Кореи», крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км.

20 февраля Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Снаряды калибра 600 мм из, как утверждается, сверхбольших реактивных систем залпового огня двигались по направлению на восток и, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Совет Безопасности ООН инициировал проведение экстренного заседания после очередного запуска баллистических ракет Северной Кореей. Южная Корея объявила о введении санкций против четырех физических лиц и пяти организаций, связанных с КНДР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия Пхеньяна. Он призвал Северную Корею немедленно прекратить любые дальнейшие провокации.

В свою очередь, сестра главы КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что в ответ на действия США Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан. Она отметила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США. Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньян учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры.

31 января главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны Северной Кореи.

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