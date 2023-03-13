Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км

Крылатые ракеты, запущенные КНДР с подводной лодки «8.24 Ёнун» («Герой 24 августа»), преодолели 1,5 тыс. км. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило радио «Голос Кореи».

Отмечается, что пуск произвели перед полевыми маневрами Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном.

По информации «Голоса Кореи», Пхеньян предупреждал Сеул и Вашингтон о контрмерах, если они реализуют планы по совместным маневрам.

В этот же день сообщалось, что Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Обе ракеты точно поразили цель в Японском море. По мнению южнокорейских военных, пуск мог быть реакцией на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.