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Запущенные КНДР две стратегические ракеты точно поразили цель

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan
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Крылатые ракеты, которые КНДР запустила из портового города Синпо, точно поразили цель. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Время полета первой ракеты составило 7563 секунды, второй — 7575.

«Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском. — Ред.) море», — передает агентство.

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Ранее 13 марта сообщалось, что Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По мнению южнокорейских военных, пуск мог быть реакцией на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

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