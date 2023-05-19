В Еврокомиссии предложили G7 согласовать финподдержку Украины после 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита G7 18 мая предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года.

Она считает, что страны G7 должны продолжать оказывать Украине экономическую и финансовую поддержку.

«Координационная платформа G7, которую мы совместно создали ранее в этом году, помогла закрыть дефицит бюджета Украины на 2023 год. Но нам необходимо вместе договориться о стабильной финансовой поддержке Украины после 2023 года», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее, 15 мая, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избежал рецессии и планирует не снижать экономического давления на Россию. Также она пригрозила, что ЕС продолжит накладывать на Россию санкции, в том числе запретит транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

На данный момент Евросоюз ввел в отношении России 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.