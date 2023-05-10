Санкционное волнение: почему Брюссель взялся за проработку вторичных мер

Брюссель уже находится на пределе своих возможностей по введению секторальных санкций, так как Европе всё сложнее справиться с негативными последствиями, заявили «Известиям» в постпредстве России при ЕС. Как рассказали в Европарламенте, рестрикции намного сильнее ударили по основным экономикам и населению ЕС, нежели по Москве, так и не достигнув основной задачи — помешать спецоперации на Украине. Вместе с тем в рамках нового пакета ограничений Брюссель прорабатывает возможность применять меры к третьим странам, в первую очередь к государствам Центральной Азии. К тому же Евросоюз использует саммит G7 в Японии, чтобы «сверить» содержание 11-го пакета с остальными западными союзниками.

Экстерриториальный принцип

С начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел уже 10 пакетов санкций в отношении России. Однако Брюссель не планирует снижать давление на Москву, активно работая над очередными рестрикциями. В этот раз, судя по официальным заявлениям, ЕС хочет сосредоточиться на том, чтобы убрать все «лазейки», которые помогают российской стороне обходить ограничения.

— Если судить по предпринимаемым ЕС действиям на внешнеполитической арене, то акцент в 11-м пакете должен быть сделан на ужесточении контроля за соблюдением ранее введенных ограничений, «наказании» за обход и содействие обходу. Вместе с тем в Брюсселе хорошо понимают, что введение, по сути, вторичных санкций против третьих стран — довольно серьезный шаг, — заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.

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В пресс-службе напомнили, что раньше Евросоюз выступал против экстерриториального применения «противоправных ограничительных мер», не стесняясь обвинять в этом США. Однако сейчас для достижения поставленной задачи — всеми способами заставить других придерживаться антироссийского курса и соблюдения рестрикций ЕС — Брюссель готов забыть о своих принципах и перенять санкционный опыт Вашингтона.

— Интересно будет посмотреть, не вызовет ли отторжения у трезвомыслящих самостоятельных государств одержимость Евросоюза навязать им безрассудную антироссийскую политику, — добавили в постпредстве.

По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, план ввести вторичные санкции иллюстрирует растущее разочарование ЕС из-за того, что антироссийские рестрикции обходятся через третьи страны. Так что теперь Еврокомиссия надеется, что новый механизм можно будет использовать «в качестве угрозы, чтобы заставить другие государства подчиниться», добавил он. Среди стран, к которым могут применить вторичные санкции, ЕС рассматривает, к примеру, Центральную Азию: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, подчеркнул евродепутат.

— Однако это палка о двух концах. У стран Центральной Азии, которые, вероятно, будут подвергнуты вторичным санкциям в первую очередь, уже есть тесные торговые связи с РФ, Китаем и Индией, — напомнил Гуннар Бек. — По моему мнению, эти санкции окажутся неэффективными и в принципе обречены на провал.

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В конце апреля глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что новые рестрикции находятся на этапе обсуждения. По его словам, они будут введены не раньше второй половины мая. По информации Bloomberg, планы по очередным санкциям будут обнародованы во время майского саммита лидеров G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

— История согласования 10-го пакета с громкими анонсами и обязательствами утвердить его к годовщине спецоперации должна была стать уроком для еэсовцев. Наиболее логично предположить, что ЕС использует саммит G7 в Хиросиме 19–21 мая, чтобы сверить содержание пакета с западными союзниками и не оказаться в отстающих в плане санкционного давления на нашу страну, — предположили в постпредстве РФ при ЕС.

Себе же хуже

Впрочем, у всего есть предел, и Евросоюз не исключение, поскольку антироссийские санкции негативно сказываются не только на РФ, но и на европейских странах.

— Согласно заявлениям, которые звучат из уст еэсовского руководства, Евросоюз подошел к пределу своих возможностей в части введения секторальных рестрикций. Понятно, что речь идет не о пределе того ущерба, который еэсовцы хотели бы нанести нашей экономике, а об их способности справиться с негативным эффектом введенных ими же ограничений, — подчеркнули в пресс-службе российской дипмиссии при ЕС.

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Недовольство в странах Евросоюза последствиями антироссийских мер продолжает расти. Однако даже оно не может заставить Брюссель задуматься, насколько этот «санкционный раж» оправдан и не ставит ли он под угрозу благосостояние европейцев, а также интеграционные процессы в ЕС в целом, констатировали в постпредстве РФ.

Вместе с тем ограничительные меры как способ давления на российскую сторону оказались крайне неэффективными, считают в Европарламенте.

— Инструмент санкций архаичен. Мы наблюдаем это на протяжении десятилетий: ни Куба, ни Венесуэла, ни Ирак, ни Сирия не уступили под влиянием принудительных мер. Что же касается России, то ЕС с 2014 года не прекращал ужесточать свою санкционную политику, — напомнил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани. — Сейчас ненависть к РФ — официальная позиция Евросоюза. Страны Восточной Европы втягивают нас в логику войны, в то время как это противоречит интересам народов Западной Европы.

Также европарламентарий отметил, что Брюссель, «который якобы выступает за прозрачность», разрабатывает свои рестрикции без каких-либо консультаций с национальными или европейскими представителями.

По словам представителя от ФРГ Гуннара Бека, на сегодня 10 пакетов ограничений так и не достигли своей цели — «серьезно подорвать» способность РФ продолжать спецоперацию на Украине.

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— Последствия санкций оказались более серьезными для главных экономик ЕС, чем для России. Цены на газ и другие энергоносители в ЕС резко выросли, что привело к росту инфляции, а также значительно повлияло на уровень жизни простых европейцев, заодно подорвав международную конкурентоспособность европейской промышленности, — привел пример депутат ЕП.

По его словам, санкционная политика Брюсселя неразумна, так как наносит больший ущерб Европе. Вместе с тем сложно представить, как экономические отношения между Россией и ЕС могут нормализоваться в короткий срок, даже когда конфликт на Украине завершится, резюмировал политик.

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Причем наиболее остро ситуация обстоит в Латвии (15%), Словакии (14%), Литве (13,3%) и Эстонии (13,2%). В ФРГ этот показатель по итогам апреля составил 7,6%, а во Франции — 6,9%.