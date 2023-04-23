С Юга на Запад: в чем премьер Японии намерен убеждать Африку

Япония вступила в борьбу за влияние на Глобальном Юге. В преддверие майского саммита G7, где сейчас председательствует страна, премьер Фумио Кисида отправляется в турне по странам Африки в попытке ослабить на континенте влияние Москвы и Пекина. Задача — наладить более тесное сотрудничество с группой примерно из сотни стран, которые сохраняют нейтралитет в противостоянии Запада с Россией и Китаем, — была поставлена в ходе недавней встречи глав МИД «Семерки». Ожидается, что эта тема станет одной из заглавных на саммите лидеров группы в Хиросиме. Подробнее о том, удастся ли Токио побороть нежелание южных стран принимать чью-то сторону, — в материале «Известий».

Смена ракурса

Сказать, что Япония никогда не интересовалась Африкой, было бы несправедливо. Еще в 1993 году страна запустила формат официального механизма сотрудничества со всем континентом — Токийскую международную конференцию по развитию Африки (TICAD). Восьмой раунд прошел в Тунисе в августе 2022 года. Однако до последнего времени кооперация японцев с Черным континентом носила преимущественно экономический характер и шла прежде всего по линии частного бизнеса: сегодня японские компании представлены во всех 54 странах региона (по данным ведущей японской консалтинговой фирмы Africa Business Partners, в 2019 году по всей Африке присутствовали 259 фирм Страны восходящего солнца).

При этом в экономическом плане на континенте японцам, как и многим другим странам мира, все последние годы приходилось конкурировать с Китаем, который, безусловно, выигрывал. Для наглядности: если в 2021 году, когда планету накрыла пандемия, двусторонняя торговля КНР со всеми странами Африки составила $254 млрд, то у Японии этот показатель остался на уровне $17 млрд.

Токийская международная конференция по развитию Африки, август 2022 года Фото: ТАСС/Zuma/Chokri Mahjoub

В последний год борьба за умы и сердца африканских стран перешла для Японии вслед за коллективным Западом уже в политическую плоскость и приросла задачей противостояния не только Китаю, но и России, тем более что после старта СВО на Украине Токио, примкнувший к подавляющему большинству западных рестрикций против России, взял на себя еще и роль главного антагониста Москвы в Азии.

27 апреля премьер Фумио Кисида направится с визитами в Египет, Гану, Кению и Мозамбик. Ожидается, что в общей сложности турне займет неделю и станет не только первой поездкой в Африку самого Кисиды с момента его прихода на пост премьера, но и первым посещением континента главой японского правительства с 2016 года.

Еще один важный момент — поездка состоится в преддверие саммита «Большой семерки», где сейчас председательствует Япония. В прошлые годы японские политики также загодя отправлялись за рубеж в преддверии саммитов G7, которые предстояло принимать самой Стране восходящего солнца.

Фото: ТАСС/EPA/KIM KYUNG-HOON

Но география поездок тогда была принципиально иной. Например, перед саммитом тогда еще «Восьмерки» в 2008 году в японском Тояко премьер Ясуо Фукуда побывал в Германии, Великобритании и Италии. Восемь лет спустя, незадолго до приема встречи G7 на высшем уровне в японской Исэ-Симе, Синдзо Абэ почтил визитами Италию, Бельгию, Францию, Германию, Великобританию и Россию.

Череда уговоров

16–18 апреля в японской Каруидзаве прошла встреча глав МИД группы G7. Она четко продемонстрировала: вопрос об ужесточении санкций в отношении России, формирование общего фронта против Китая и попытки наладить на этих направлениях более тесное сотрудничество с Глобальным Югом станут одними из главных в повестке саммита «Большой семерки» 19–21 мая в Хиросиме. После апрельской встречи госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил: две трети всего времени министры иностранных дел G7 посвятили именно обсуждению мер поддержки и сотрудничества с новыми рынками и развивающимися странами, включая членов АСЕАН и африканские государства.

— Как председатель G7 мы будем прислушиваться к Глобальному Югу и расширять наше участие в нем, — сказал на прошлой неделе Фумио Кисида своим однопартийцам по Либерально-демократической партии.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin

Хотя скорее Токио продолжит уговаривать Глобальный Юг прислушаться к мнению Запада и идеологически близкой к нему Японии, что косвенно подтвердил глава МИД Есимаса Хаяси. 18 апреля он заявил: Япония и союзники будут «добиваться, чтобы члены всего международного сообщества, включая так называемые страны Глобального Юга, разделяли понимание того, что государства должны следовать принципам, которые формируют основы международного порядка, таким как уважение суверенитета и территориальной целостности». Не разглядеть в этом высказывании камень в огород и России, и Китая сложно.

Самим термином «Глобальный Юг» обозначают порядка сотни развивающихся стран к югу от экватора, включая такие региональные державы, как Индия, Индонезия, Бразилия и Южная Африка. И большинство из них всеми силами старается не примыкать ни к одному крупному силовому блоку, будь то Запад или Россия с Китаем. Это отчасти нашло свое отражение в том, что целый ряд «южан» воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в марте 2022 года, осуждающей действия России в Украине. При этом на долю африканских стран пришлась примерно половина воздержавшихся.

Неудивительно, что после событий февраля 2022 года и пассивной, по убеждению Запада, реакции на них африканских стран на Черный континент зачастили американские чиновники практически с нескрываемой целью противодействия Китаю и подключению стран к антироссийским санкциям. Вслед за представительным саммитом «США — Африка» в декабре прошлого года в 11 странах континента побывали около двух десятков политиков США, включая главу минфина Джанет Йеллен, постпреда Штатов при ООН Линду Томас-Гринфилд, первую леди Джилл Байден, госсекретаря Энтони Блинкена и наконец вице-президента США Камалу Харрис. Но переломить взятую многими африканцами позицию «моя хата с краю» Вашингтону не удалось.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи, январь 2023 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Тем более что и Россия, и Китай тоже не сидели сложа руки: глава МИД КНР Цинь Ган выбрал пять стран континента местом своего первого зарубежного турне после вступления в должность в начале года, а его российский коллега Сергей Лавров побывал в Африке за последний год уже трижды.

Верится с трудом

На этом фоне возможности японского премьера переломить ситуацию в пользу изоляции России и Китая, заодно повысив и роль Токио в международных делах, кажутся крайне скромными.

— Я не думаю, что визит премьер-министра Кисиды в Африку изменит динамику взаимодействия континента с Китаем или Россией. Объем японских инвестиций, гибкость правил и подзаконных актов, а также конкурентоспособность цен сильно отличаются от таковых в Китае или России, — сказал профессор Университета Токио Казуто Сузуки. — Тем не менее это хорошая идея — предоставить странам Глобального Юга альтернативу, дав понять, что Китай и Россия — не единственный выбор, который они могут сделать.

Фото: AP/Hajarah Nalwadda

При этом делать выбор африканские страны как раз-таки и не хотят, считает директор африканской программы в Chatham House Алекс Вайнс.

— Не думаю, что большинство африканских государств желают, чтобы их распределяли по полочкам — пророссийским, проамериканским или прокитайским. Многополярность партнерства и инвестиций — это то, к чему они стремятся, и увеличение торговли и инвестиций с Японией становится частью этого расчета, — отметил он.

Получит ли Токио взамен какие-то политические бонусы — вопрос открытый. По словам старшего научного сотрудника Центра японских исследований ИКСА РАН Константина Корнеева, попытка Токио утвердить глобальное лидерство — не что иное, как политический пиар премьера Кисиды.

— Давно уже Япония не в той позиции, чтобы претендовать на уверенное лидерство даже в своем регионе. Приходит время других игроков — Китая, Индии, стран АСЕАН, и Япония будет скорее подстраиваться под международную повестку, нежели определять ее, — добавил японист.

Фумио Кисида Фото: REUTERS/Kyodo

Это, однако, не значит, что Япония бросит попытки перетянуть страны Глобального Юга в свой лагерь. В ближайшее время министр иностранных дел Есимаса Хаяси, побывавший в январе в Мексике, Бразилии, Эквадоре и Аргентине, а в марте на Соломоновых Островах и Островах Кука, готовит новое латиноамериканское турне. Два его возможных пункта назначения, Перу и Чили, — участники Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве — торговой сделки, заявку на присоединение к которой подал Китай. Премьер Кисида, побывавший недавно с визитом в Индии, ведущей силе Глобального Юга, собирается вскоре в турне по странам Юго-Восточной Азии.