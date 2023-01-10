Оборонный наказ: зачем премьер Японии встречается с коллегами по G7

Токио уверенно укрепляет сотрудничество в области безопасности с США и другими членами «семерки». На этой неделе японский премьер Фумио Кисида отправился в турне по странам G7 , чтобы сверить часы в преддверии майского саммита группы в Хиросиме и подкрепить оборонные связи с ведущими государствами Запада на фоне угрозы КНДР и в большей степени Китая. При этом в Токио не только надеются на союзников, но и сами не плошают: под занавес прошлого года правительство Кисиды одобрило план двукратного увеличения расходов на оборону и выдало военным карт-бланш на нанесение превентивных ударов по предполагаемому противнику. Как Япония будет расплачиваться за эти планы и почему G7 выгодны амбиции азиатского союзника — в материале «Известий» .

Все для свободного и открытого ИТР

« Я бы хотел провести откровенные дискуссии с [лидерами] стран G7. Необходимо подтвердить наши позиции по поддержанию международного порядка, основанного на правилах », — обозначил Фумио Кисида журналистам цель своего турне во Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США. Еще один член объединения — Германия — из этого маршрута выпала, но лишь потому, что в прошлом году японский премьер уже принимал в гостях немецкого канцлера Олафа Шольца и сам успел побывать в Берлине.

Что, по мнению Запада, мешает «поддержанию международного порядка, основанного на правилах», внутри G7 уже не раз говорили . Но если европейские и североамериканские члены объединения сосредоточились в этом смысле прежде всего на украинском конфликте, то для Кисиды как главы единственного азиатского члена «семерки» оказалось куда важнее заручиться поддержкой по противодействию вызовам, которые для Японии представляют соседние к ней страны, — КНДР и Китай.

«Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы», — заявил Кисида вечером 9 января во время переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. И даже польстил своему визави заверением, что именно Париж остается главным партнером в создании «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», под чем и Токио, и многие западные страны давно завуалировано подразумевают противодействие растущему военному и экономическому влиянию Китая .

Кроме того, во Франции глава японского правительства договорился об активизации совместных военных учений двух стран и анонсировал грядущие в первой половине этого года переговоры глав японских и французских оборонных и дипломатических ведомств в формате «два плюс два».

В Италии, куда японский премьер перебрался 10 января после Парижа, главной темой переговоров также оказались оборонные вопросы — в частности, совместная с Римом и Лондоном разработка и производство японского истребителя следующего поколения F-X , поставить на вооружение который Токио намерен в 2035 году.

Кроме того, в Великобритании, где Фумио Кисида окажется 11 января, он, как ожидается, детально обсудит Соглашение о взаимном доступе . Оно предусматривает совместную подготовку и военные операции при заметном упрощении всех требующихся для этого логистических и бюрократических процедур. При этом Великобритания — не первая страна, с кем японцы заключили такой договор. Подобное соглашение, не считая, разумеется, США, у них есть и с Австралией.

Каких-либо соглашений в сфере безопасности с Канадой, в которой Фумио Кисида окажется 12 января, не ожидается. Но, судя по заявлению премьера этой страны Джастина Трюдо о том, что страны «продолжат сотрудничать в области общих ценностей Канады и Японии, включая наше видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», вопросы безопасности в Азии не останутся без внимания и в Оттаве.

Крепить альянс

Завершающим штрихом нынешнего турне японского премьера станет поездка в Вашингтон 13 января. Там Фумио Кисида, по его же словам, намерен обсудить дальнейшее укрепление японско-американского альянса и разъяснить Джо Байдену новую японскую стратегию усиления обороны.

В декабре минувшего года Япония пересмотрела три ключевых оборонных документа , включая Стратегию национальной безопасности. Страна восходящего солнца решила вдвое нарастить свой оборонный бюджет (с 1% до 2% ВВП в течение ближайших пяти лет), а также разрешила самой себе наносить превентивные удары по базам противников, что стало серьезным отходом от пацифистских принципов послевоенной конституции страны.

В соответствии с этой стратегией правительство Кисиды уже заложило в проект бюджета на 2023 финансовый год, начинающийся с апреля 2023-го, более 211 млрд йен ($1,58 млрд) на закупку крылатых ракет большой дальности «Томагавк» американского производства, которые могут достигать потенциальных целей в КНР. Неудивительно, что в Пекине сочли такие планы соседей откровенно антикитайскими. Зато в Вашингтоне это родило надежды, что грядущее сокращение разрыва в ракетной сфере их союзника с КНР удержит Пекин от военных действий против Тайваня, в чем китайцев все активнее подозревают.

— Вся поездка связана с недавним изменением политики Кисиды, направленным на увеличение расходов на оборону и получение возможностей для нанесения ударов по врагу, а также на укрепление союза Японии с США с учетом возможного кризиса вокруг Тайваня, — заметил в беседе с «Известиями» профессор политологии в Университете Софии в Токио Коичи Накано.

К слову, по данным американской прессы, на переговорах в Белом доме администрация Байдена может попросить Японию оказать помощь в поставках и хранении топлива и боеприпасов в случае чрезвычайной ситуации на Тайване . Не исключено, что стороны договорятся и о возможности создания совместного командования и дальнейшей интеграции своих операций. О том, что эти дискуссии не окажутся просто дежурным обменом мнениями, говорит и тот факт, что «прелюдией» к общению лидеров станет совместная встреча в Вашингтоне 11 января глав оборонного и внешнеполитического ведомств Японии и США , а затем последующая отдельная встреча министров обороны двух стран 12 января.

Внутренние сложности

Повышение роли Японии в деле международной безопасности, отражением чего считается нынешняя поездка премьера, безусловно, позволит подстегнуть и рейтинг самого Фумио Кисиды внутри страны . А он заметно сдулся как на фоне откровений о связях многих членов правящей партии с Церковью объединения, так и на фоне поочередных отставок четырех министров из-за различных скандалов. Не говоря уже о вполне понятном недовольстве электората ростом стоимости жизни. Тем более, что северокорейские ракетные испытания и агрессивные, с точки зрения Токио, действия Китая укрепили общественную поддержку появлению более мощных японских вооруженных сил.

— Кисида, без сомнения, надеется, что он сможет сплотить за своей спиной большее число японцев. Он также пытается успокоить правое крыло правящей Либерально-демократической партии , которая после смерти [экс-премьера Синдзо] Абэ стала похожа на безголовую курицу, заверяя ее, что станет новым знаменосцем дела ремилитаризации Японии. И, конечно, он также добивается одобрения США, показывая им, насколько полезным и преданным он может быть для двустороннего альянса, — отметил японский политолог Коичи Накано.

Однако, по словам эксперта, такая стратегия имеет один «фатальный недостаток», поскольку «никто не знает, как за нее заплатить». По оценкам экономистов, для лоббируемого Кисидой нового плана обороны стране потребуются дополнительные $30 млрд в год, как только закончатся деньги из других резервов . Оплачивать их государственными облигациями, что увеличит долг, уже более чем вдвое превышающий размер экономики, власти Японии не хотят. А на повышение налогов ради усиления обороноспособности страны не согласно население.

При том, что более половины японцев поддержали обретение страной возможностей для контраударов, 64,9% респондентов выступили против плана повышения корпоративных налогов и налогов на табак для финансирования увеличения расходов на оборону , следует из недавнего опроса Kyodo News. Согласно ноябрьскому опросу Fuji Television, против повышения ряда налогов в интересах обороны высказалось 66% японцев.

А это значит, что по возвращении из зарубежной поездки Фумио Кисида, которому предстоит предстать перед парламентом, чтобы утвердить бюджет на следующий финансовый год, снова подвергнется резкой критике, спрогнозировал Коичи Накано.