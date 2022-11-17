Опять двойка: зачем встречались лидеры Китая и Японии

В преддверии открывающегося 18 ноября саммита АТЭС в Бангкоке лидеры Китая и Японии Си Цзиньпин и Фумио Кисида, до того общавшиеся лишь один раз по телефону больше года назад, провели первую личную встречу . Сам факт того, что на фоне довольно большого клубка противоречий между Пекином и Токио общение в принципе состоялось и обошлось без скандалов, уже можно счесть позитивным моментом. Но дальнейшие связи двух азиатских соседей, считают эксперты, будут зависеть от того, как станет развиваться ситуация вокруг Тайваня и какими в этой связи окажутся действия США .

Дождались

Большинство двусторонних встреч среди мировых лидеров, казалось бы, уже прошли на саммите «Большой двадцатки», проходившей на острове Бали 15-16 ноября. Однако и последующий саммит АТЭС в Бангкоке на уровне лидеров стран и глав делегаций 18-19 ноября, собравший представителей 21 государства, оказался неплохой возможностью поговорить тет-а-тет для тех, кто не успел всего на индонезийской земле.

Речь в том числе и о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Японии Фумио Кисиды, которую изначально пытались согласовать на время саммита «Двадцатки».

Общение двух лидеров продлилось чуть более получаса . Открывая переговоры Кисида признал очевидное: что Япония и Китай в настоящее время сталкиваются со «многими вызовами и озабоченностями», но он видит и потенциал для сотрудничества . В схожем ключе высказался и Си Цзиньпин, сделав, однако, больший упор на общность интересов и возможностей для взаимодействия . Но, пожалуй, единственным конкретным итогом стала договоренность лидеров усилить коммуникации в области безопасности и работать над визитом главы японского МИДа в Китай.

— Все последние годы японо-китайские отношения шли под откос, и на этом фоне сам факт встречи — конечно, позитивный сигнал , хотя стороны, скорее всего, ограничились констатацией своих позиций, — сказал «Известиям» руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Но дальнейшее развитие отношений двух стран, по словам эксперта, будет во многом зависеть от ситуации вокруг Тайваня, ставшей «главной занозой» не только в отношениях Китая с США, но и с Японией.

— Япония здесь следует курсу Вашингтона. И если уж Джо Байден и Си Цзиньпин (их первая очная встреча прошла 15 ноября на Бали. — «Известия») не достигли каких-то подвижек, то прийти здесь к какому-то общему знаменателю Токио и Пекину вряд ли удастся, — сказал эксперт.

Нынешняя встреча стала первым личным общением лидеров двух стран за почти три года . После визита в КНР ныне покойного премьера Синдзо Абэ в декабре 2019 года, Си Цзиньпина ждали в Токио весной 2020-го, загодя называя планировавшийся визит шагом к новой эре в отношениях двух стран. Но из-за пандемии поездку товарища Си в Японию отложили, а потом она и вовсе «заигралась» — уже не столько потому, что китайский лидер перестал выезжать из-за коронавируса, сколько на фоне недовольства правящей партии Японии принятием Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Она сочла приезд главы Китая неуместным.

Критика критикой, торговля по расписанию

Отношения соседних Китая и Японии никогда не были ровными — как в силу исторических причин, так и ввиду территориального спора вокруг контролируемых японцами островов Сенкаку, которые Пекин именует Дяоюйдао и считает своими.

В последние пару лет к списку раздражителей в двусторонних отношениях добавилась критика Японией действий китайского правительства в Гонконге, Синьцзяне и особенно на Тайване . После недавнего визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси нынешним летом Китай усилил военную активность вокруг острова и даже запустил пять ракет, упавших в исключительной экономической зоне Японии, что вызвало открытое неудовольствие в Токио.

А когда по следам тех событий объединение G7, в которое входит и Япония, выпустила заявление об озабоченности учениями КНР в регионе, Пекин отменил планировавшуюся встречу главы своего МИДа Ван И с его японским коллегой.

Примечательно, что в Токио не отказались от критических ремарок в адрес Китая по тайваньской теме даже в момент, когда стороны вели активную проработку встречи лидеров двух стран . Так, выступая на саммите АСЕАН в Пномпене 14 ноября, Фумио Кисида попенял соседям на нарушения суверенитета Японии, имея ввиду частые подходы китайских кораблей к Сенкаку. А по итогам трехсторонней встречи с представителями США и Южной Кореи в тот же день, Токио, Сеул и Вашингтон выступили с заявлением о решительном протесте против «любых односторонних попыток изменить статус-кво» в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай безошибочно воспринял это на свой счет, призвав США и их союзников в Азии отказаться от «своего менталитета холодной войны и прекратить создавать небольшие клики» .

Наконец, устранению прохладцы между Пекином и Токио не способствовало и стремление Японии укрепить свою обороноспособность (то, что это нацелено в большем степени на КНР, нежели на Северную Корею, китайцы прекрасно понимают). И пока японцы критиковали соседей за игру мускулами вблизи Тайваня и в обширном Южно-Китайском море, те выдвигали встречные претензии в милитаризации Японии.

При этом политика не мешала бизнесу: в 2021 году Китай остался для Японии крупнейшим торговым партнером, а Япония была для КНР вторым по значимости торговым визави . Поэтому правительство Кисиды старалось не доводить отношения с соседом до совсем уж критической точки и балансировало между своими бизнес-интересами и курсом главного союзника США на сворачивание торговых связей с Пекином.

— Япония в значительной степени зависит от торговли с Китаем в сфере производства и потому не так агрессивна в процессе «отделения». Мы рассчитываем, что японское правительство через встречу на высшем уровне постарается обеспечить ситуацию, при которой соображения безопасности не влияли бы на экономические отношения , — отметил «Известиям» эксперт Высшей школы экономики Университета Кобе Кай Кадзитани.

Завершающий штрих

Встреча Си Цзиньпина с Фумио Кисидой стала своего рода завершающим штрихом марафона переговоров, которые китайский лидер провел в кулуарах предыдущего мероприятия — саммита «Большой двадцатки» на Бали, включавшего как трехчасовое общение с американским президентом Джо Байденом, так и более краткие интеракции с лидерами союзных Вашингтону стран.

Если описать кратко итоги первой личной встречи Си и Байдена, они свелись к тому, что Китай и США обозначили свое право не соглашаться друг с другом, но при этом стараться договариваться . Например, Пекин и Вашингтон решили создать совместные рабочие группы для решения спорных вопросов, начиная от Тайваня и прав человека и заканчивая торговлей и передачей технологий. А также — отрядить в ближайшем времени в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена для работы над восстановлением открытых каналов связи между странами.

Встреча с Энтони Албанезом, премьером Австралии, в отношениях с которой у Китая также накопилась масса проблем, прошла достаточно ровно . В итоговом заявлении по ее окончании китайский МИД даже отметил, что между Китаем и Австралией «нет фундаментальных конфликтующих интересов». Хотя австралийская пресса восприняла все в совершенно другой тональности , высказавшись в том ключе, что правительство Австралии продемонстрировало, как «выглядит капитуляция великой державы и как выглядит сопротивление страны средних возможностей» .

А встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьером Канады Джастином Трюдо и вовсе закончилась небольшим скандалом . В последний день саммита G20 китайский лидер буквально отчитал главу канадского правительства за «слив» в прессу того, о чем они говорили ранее в тот же день в ходе 10-минутной кулуарной встречи . «Все, что мы обсуждали, просочилось наружу... Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор», — сказал товарищ Си Трюдо через своего переводчика.

Видеозапись этого разговора тут же попала в сеть и, по данным уже британской прессы, послужила поводом к отмене другой двусторонней встречи — между председателем Си и новым британским премьером Риши Сунаком. Правда, согласно официальным пояснениям Лондона, первое за последние пять лет очное общение лидеров КНР и Великобритании не состоялось все-таки из-за возникшей несостыковки в расписаниях вслед за экстренными консультациями лидеров стран НАТО в связи с упавшими в Польше ракетами.

На этом фоне тот факт, что общение китайского и японского лидера прошло относительно ровно, без скандалов и прилюдных нравоучений, можно уже считать немалым успехом.