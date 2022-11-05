Боковик на Восток: стоит ли россиянам идти на фондовый рынок Китая

Китайский фондовый рынок является одним из самых динамичных в мире, отражая вторую по величине экономику. На протяжении многих десятилетий она демонстрирует хорошие темпы роста. В условиях политической нестабильности и высоких рисков как в стране, так и за рубежом многие российские инвесторы, включая и мелких частных, обратились на Восток в поисках высоких прибылей. В то же время вложения в китайские ценные бумаги, как и в любые другие, также не лишены серьезных рисков. «Известия» обсудили с отечественными аналитиками перспективы и сложности работы на фондовом рынке КНР.

Быстрые прибыли и быстрые потери

Китайский рынок по своим объемам занимает второе место в мире, примерно вчетверо уступая американскому, но в те же четыре раза превосходит любой из европейских и более чем в два раза — японский. На своем пике в декабре 2021 года капитализация рынка достигала $14 трлн, но сейчас опустилась к $10,5 трлн из-за жестких локдаунов во многих китайских городах в текущем году, а также из-за наступления общего «медвежьего рынка» в мире в силу ужесточения монетарной политики центробанков и роста геополитических рисков.

Исторически на китайских биржах доминировали частные игроки, доля которых еще 10 лет назад составляла почти две трети. Это было одной из причин невероятной волатильности, необычной для такого большого рынка: можно было очень быстро заработать очень большие деньги, но и с такой же скоростью всё потерять. Сейчас ситуация меняется: доля институциональных инвесторов достигла 70%, тогда как частники составляют не более чем 20%. Этому поспособствовала и политика государства, которое с середины прошлого десятилетия начало закручивать гайки в области кредитования. Это негативно сказалось на росте котировок акций, зато способствовало некоторой стабилизации.

Боковик на восток Фото: AP Photo/Pat Roque

Главная особенность фондового рынка Китая заключается в том, что напрямую выйти на фондовую биржу Шанхая (основная торговая площадка в стране) или Шэньчжэня (биржа, на которой крутятся акции технологических компаний) невероятно сложно как из-за ограничительных мер правительства. Иностранцам разрешается вести торговлю только через китайских партнеров, к тому же велико влияние языкового барьера. Зато можно свободно торговать на Гонконгской бирже, где вся документация ведется на английском.

— В Китае есть оншорный (то есть местный) и офшорный (то есть для иностранцев) рынки. Доступ у россиян, как и у других нерезидентов Китая, именно к последнему, а значит, в первую очередь инвесторы будут торговать с крупными западными банками, — поясняет управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

По его словам, главная особенность акций с первичным листингом в Гонконге — наличие гербового сбора. Это налог на покупку и продажу в размере 0,13%. Это ограничивает возможности для спекуляций и стимулирует рассматривать акции более долгосрочно.

Как отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, глобальная финансовая система сейчас делится на две части: Китай возглавит одну из ее половин, поэтому будет стратегически неправильно игнорировать его активы.

— Из плюсов — это большой выбор бумаг в Гонконге, включая недоступные или малодоступные отрасли в России (технологические компании, здравоохранение, электромобили), а также хеджирование риска обесценения рубля. Гонконгский доллар можно считать хорошей замену американскому доллару из-за его жесткой привязки, — отмечает она.

Остерегайтесь посредников

Александров считает, что вкладывать в фондовый рынок КНР лучше таким образом, чтобы избегать посредничества западных институциональных игроков.

— Инвестиции в западные фондовые рынки сопряжены для граждан России в первую очередь с инфраструктурными рисками. Невозможно предсказать траекторию новых санкций и ограничений со стороны бизнеса, так что всегда есть вероятность остаться с заблокированными на неопределенный срок активами. Этот риск есть и при инвестициях в Китай: нужно всегда понимать инфраструктуру, через которую проходят инвестиции, и если в цепочке есть западные банки, с осторожностью относиться к таким схемам. А вот покупка китайских акций через российско-китайскую инфраструктуру может позволить диверсифицировать валютные риски, — заметил специалист.

В то же время и риски, связанные с самим китайским рынком, на данный момент остаются довольно серьезными, добавил собеседник «Известий».

— В случае эскалации геополитической напряженности внутренний рынок Китая может оставаться более стабильным, но на офшорном рынке цены будут снижаться сильнее и быстрее. Так что полностью обезопаситься от рисков, сопряженных с поведением Запада, не получится.

Боковик на восток Фото: Getty Images/ VCG / Stringer

— Драйверы, приводящие к падению китайского фондового рынка, — длящиеся, распространяющиеся на перспективу, — говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Есть глобальный нисходящий тренд в связи с ужесточением денежной политики ведущих центробанков и перспективами рецессии в развитых странах — основных потребителях продукции КНР. Общее замедление мировой экономики может подорвать стимулы производства и возможности сбыта товаров из Поднебесной.

Ситуация дополняется и китайской спецификой: тяжелым положением в строительном секторе, а также продолжающимися антиковидными ограничениями. Появились и новые обстоятельства. С 21 октября компании из США или других стран, использующие американские технологии, не имеют права поставлять китайским партнерам полупроводники и оборудование для их выпуска, что может нанести тяжелый урон быстрорастущему технологическому сектору страны и не только.

По прогнозу Гойхмана, тренд на понижение фондовых индексов Китая не только не исчерпан, а может оказаться даже сильнее, чем для основных европейских и американских площадок.

— Впрочем, ситуация может измениться в 2023 году, когда ожидается достижение «дна» мировых индексов акций. К тому времени может проясниться и то, оправдываются ли вышеперечисленные опасения относительно китайского бизнеса и фондового рынка, — резюмировал аналитик.

Ориентация на внутренний рынок

По словам Натальи Малых, основные риски связаны с непримиримой борьбой с COVID-19 и локдаунами, ухудшением отношений с США, а также политикой Компартии устанавливать и ужесточать свои правила игры в бизнесе. Регуляторное давление было особенно сильным в 2021 году, в последнее время оно ослабло, но это не является гарантией, что новые шаги по ужесточению не последуют в будущем.

В то же время она обратила внимание на то, что экономика Китая достаточно хорошо выглядит в текущих кризисных условиях:

— ВВП в III квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, фиксируется значительный рост промпроизводства и розничных продаж. Индекс деловой активности демонстрирует небольшой спад, но данный показатель значительно выше, чем в Европе, на 15% растут прямые инвестиции, — отмечает эксперт.

Боковик на восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В то же время с начала года китайские рынки пережили очень мощное падение, которое оказалось даже более ощутимым, чем спад в России.

— Мы считаем падение избыточным с учетом неплохой динамики экономики, а китайские акции — интересными в разрезе риск/доходность. Индекс Hang Seng оценивается всего в 9,6 годовых прибылей 2022 года, а CSI 300 — в 14,4х против 18 по [американскому] S&P 500, — поясняет аналитик.

По словам Малых, для снижения рисков стоит диверсифицировать свои вложения по секторам и отдельным компаниям, в идеале — через покупку фондов ETF, когда приобретение одного инструмента дает сразу корзину бумаг.

В свою очередь, Александров предлагает с осторожностью относиться к китайским технологическим компаниям и больше ориентироваться на акции фирм, поставляющих продукцию непосредственно на рынок КНР.