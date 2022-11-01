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Давайте жить дружественно: проценты по вкладам в юанях могут вырасти

Готов ли ЦБ смягчить требования к резервам по депозитам в мягких валютах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проценты по вкладам в «дружественных» валютах могут вырасти. Это станет возможным, если ЦБ снизит требования к обязательным резервам по таким депозитам, что может произойти 1 апреля 2023 года. О такой мере говорится в ответном письме ЦБ в адрес Ассоциации банков России, которая выступала с такой инициативой. Например, сейчас вклады в юанях можно открыть под 1–1,5%, а в рублях — под 5%. Конечные ставки будут зависеть от стоимости денег в стране, которая их эмитирует: проценты могут вырасти до нескольких пунктов.

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Лояльные резервы

Кредитные организации просят изменить подход к формированию резервов в отношении обязательств в валютах дружественных стран. Такая мера среди прочих фигурирует в письме о либерализации регуляторных требований в финансовом секторе, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес ЦБ. Требования к резервам следует снизить до уровней, незначительно отличающихся от нормативов обязательных резервов в рублях, пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

— Банки и клиенты ищут возможности и механизмы привлечения дополнительных ресурсов. Поскольку рынки капитала недружественных стран стали недоступны для российской финансовой системы, рынки капитала дружественных стран становятся приоритетными, — пояснил он.

Давайте жить дружественно
юани
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Wei Long

По словам вице-президента АБР, вопросы развития кредитования и вложений в «дружественных» валютах зависят от объема экспортно-импортных операций с каждой страной и ликвидности конкретных валют. Идеальная модель, когда заемщик может получить кредит в той же валюте, в которой он получает выручку и осуществляет расчеты, подчеркнул Алексей Войлуков.

Справка «Известий»

Обязательные резервы — это денежные средства банков, которые они хранят на специальных счетах в ЦБ. Банки должны резервировать определенную часть положенных на депозит денег, чтобы обезопасить себя от «набега вкладчиков» — ситуации, когда сразу большая доля клиентов потребуют получить собственные средства. Процент обязательных резервов в том числе зависит от валюты депозита. Общая сумма резерва рассчитывается для каждого банка индивидуально на основании его отчетности.

Банк России оценивает целесообразность дифференцированных нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в зависимости от вида иностранной валюты (дружественной или недружественной страны), говорится ответе Банка России АБР (есть у «Известий»). В нем подчеркивается, что реализация такого подхода потребует внесения изменений в нормативные акты ЦБ, а также доработки программных комплексов, которые используются для регулирования этого показателя.

«По предварительным оценкам, указанная возможность может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года», — уточняется в письме регулятора.

Давайте жить дружественно
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» направили запросы в ЦБ и крупнейшие российские банки. В Росбанке и «Зените» поддержали инициативу.

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В 2022 году в условиях санкционного давления и отключения ряда российских банков от операций с долларами и евро кредитные организации стали предлагать новые способы вложений своим клиентам. По данным Banki.ru, депозиты в юанях можно открыть в 14 банках: ставки в среднем составляют 1–1,5%. В других валютах предлагается завести текущие счета, по которым проценты не начисляются: в дирхамах ОАЭ, казахских тенге, армянских драмах.

В то же время доходность рублевых вкладов в среднем находится на уровне 5%, следует статистики ЦБ. Депозиты в долларах предлагаются под 1–2%.

Спрос на альтернативу

Снижение резервов по обязательствам в «дружественных» валютах до аналогичных требований в рублях повысит привлекательность вкладов в альтернативном номинале, ожидают в банке «Зенит». В кредитной организации подсчитали, что ставки по депозитам могли бы вырасти как минимум на 0,15% при значении ключевой ставки 7,5% и снижении нормы отчислений с 5% (по инвалюте) до 3% (как по рублям РФ).

Давайте жить дружественно
юань
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Безусловно, необходимы более лояльные нормативы, как минимум до уровня, который позволит генерировать определенную доходность по пассивам в «дружественных» валютах. Это увеличит активную и пассивную базу в них. Кроме того, сниженные нормативы по национальным валютам естественным образом способствуют развитию инструментариев для инвестиций на локальном и внешних рынках, — заявил вице-президент Росбанка Александр Рахманин.

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Если требования к резервам снизятся, банки смогут делать такие вклады более выгодными, согласен доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он уточнил, что конечные ставки будут зависеть в том числе от стоимости денег в стране — эмитенте валюты: например, в октябре ставка Народного банка Китая составила 3,65% — значит, либерализация требований ЦБ сделает вклады в юанях привлекательнее на десятые доли процента. В Турции же ключевая находится на уровне 10,5%, значит, депозиты в лирах теоретически могут прибавить несколько процентных пунктов.

Требования к резервам, которые может донастроить ЦБ, влияют на интерес банков к обслуживанию той или иной валюты. Чем больше установленная доля резервирования от суммы вкладов, тем менее выгодно банкам их привлекать и тем ниже ставки по ним, пояснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

При увеличении роли «дружественных» стран, прежде всего восточных, во внешнеэкономических отношениях России, повышается и доля их валют в торгово-финансовых операциях банков и их клиентов. Поэтому есть смысл упростить привлечение средств в таких валютах, формирование банковских инструментов в них. С таких позиций может быть решено сделать нормы резервирования для «восточных» валют ниже, чем для «западных», которые «токсичны» из-за санкций и рисков блокировок, — полагает Марк Гойхман.

Давайте жить дружественно
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, в таком случае можно стимулировать переход депозитов из евро и долларов, например, в китайские юани, турецкие лиры, дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары. Либерализация требований к резервам позволит сделать таки продукты более привлекательными, чем в долларах.

Интерес к снижению ставок резервов мог возникнуть у банков на фоне притока средств в валютах стран, не относящихся к «недружественным», отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако банки испытывают дефицит возможностей размещения такой валюты — спрос на кредиты в них пока невысок. Для того чтобы вклады в «дружественных» единицах стали выгоднее, важно развитие торговых отношений в этих валютах.

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