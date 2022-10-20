Достаток и уют: почему Центробанк отказался покупать золото в резервы

Центральный банк РФ считает, что в настоящее время нецелесообразно накапливать золото в золотовалютных резервах. Покупка драгметалла в резервы для возможности оказания поддержки золотодобывающей промышленности в планы регулятора также не входит. Каково сейчас состояние российских резервов, выполняют ли они свои функции в условиях заморозки и нужны ли еще слитки, выясняли «Известия».

Нецелесообразно

Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, накопление золота в золотовалютных резервах в нынешних условиях спровоцирует рост денежной массы.

В ходе заседания Совета Федерации председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба предложил властям поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего нереализованного на рынке драгметалла. Однако, как отметил Заботкин, в мандате ЦБ РФ не предусмотрена целевая поддержка секторов экономики.

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— Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным. Правительство в рамках проведения промышленной политики также может рассматривать поддержку сектора, но целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат ЦБ ,— сказал замглавы Банка России.

Валютная переоценка

Рекордный за всю историю объем российских международных резервов — $643,2 млрд был зафиксирован 18 февраля 2022 года. На 7 октября, по данным ЦБ, резервы составляли уже $548,7 млрд. Но дело не столько в росте их использования. Снижение резервов обусловлено главным образом переоценкой активов, которые входят в их состав, — золота и резервных валют. Так, негативное влияние на объем резервов оказала валютная переоценка на фоне существенного укрепления доллара.

Почти половина международных резервов РФ сейчас заморожена, и «кубышка» не пополняется — нет технической возможности.

— Из-за того, что фактически была заблокирована часть в евро и других валютах недружественных стран, у ЦБ нет возможности покупать и хранить эту валюту. Тот инструмент, который позволял Банку России покупать или продавать доллары или евро и класть их в резервы, сейчас технически не работает, — указывает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

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— Основное правило формирования резервов — это обеспечение их высокой ликвидности, то есть возможности быстро реализовать их на открытом рынке при необходимости, например, оказать поддержку экономике. Если такие возможности становятся ограниченными (в данном случае ограничение на использование доллара и евро в расчетах, блокировка резервов), то целесообразнее отправлять доступные сверхдоходы на финансирование социальных платежей и инфраструктурных проектов, что может поддержать экономику в условиях напряженной геополитической обстановки, — поясняет Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

Разгон инфляции

Более 20% резервов содержится в физическом золоте. Последний раз ЦБ закупал драгметалл в резервы в марте – апреле, когда нужно было в нестабильной ситуации их пополнять, в том числе для компенсации замороженных средств. При этом приобретения происходили у российских производителей, которые могли экспортировать золото за рубеж.

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Однако позже возник заметный внутренний спрос на золото, и сейчас у ЦБ нет необходимости скупать избыток у производителей. С точки зрения макропоказателей это соответствовало бы денежной эмиссии.

Дополнительное увеличение денежной массы в экономике подстегнуло бы инфляцию. По прогнозу Банка России, в этом году она составит 11,0–13,0%.

Заметно подешевело

Есть и другие причины, по которым золотые слитки — далеко не самый лучший актив для пополнения резервов. В последние месяцы оно существенно подешевело: с мартовских $2000 за унцию до $1643.

— Это связано с жесткой политикой мировых ЦБ, прежде всего ФРС США, повышающих процентные ставки в борьбе с рекордной инфляцией. Это делает более привлекательными для инвесторов вложения в приносящие процентный доход активы, в основном долларовые. Соответственно, происходит отток средств из золота, а его выраженная в дорожающих долларах цена падает. Данная тенденция может продолжиться, поскольку ФРС намечает и далее поднимать ставки в предстоящие месяцы, — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

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Кроме того, золото не очень ликвидный актив — продать при необходимости значительные объемы сложно. Как из-за санкций, затрудняющих международные расчеты, так и вследствие давления на цену при продаже больших партий металла, отмечает аналитик.

Запасов хватает

Сокращаются не только российские резервы. В этом году глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю. По подсчетам Bloomberg, в 2022 году они сократились на 7,8%, то есть на триллион долларов, до $12 трлн. Часть этого снижения произошла из-за колебания курсов валют. Так, доллар США в этом году укрепился до 20-летнего максимума по отношению к остальным резервным валютам, таким как евро и иена. В результате долларовая стоимость запасов этих валют в резервах существенно просела.

Есть и другая причина: из-за глобальных проблем и нарастающей рецессии, нарушений логистических цепочек и высокой инфляции мировым ЦБ пришлось активно тратить резервы, чтобы поддержать экономику и защитить национальные валюты от обесценивания.

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Положение России при этом отличается от многих стран — даже с учетом санкций. Российские запасы — одни из крупнейших в мире. Несмотря на блокировку, остальная их часть по-прежнему в распоряжении Минфина и может быть использована. Например, если Россия занимает средства в Китае в юанях, она при наступлении срока расчетов может воспользоваться юанями, которые входят в состав резервов, чтобы расплатиться по долгу.