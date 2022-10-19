Пошли в банк: право россиян на кредитные каникулы закрепят в законе

Право заемщиков на кредитные каникулы закрепят на уровне федерального закона . Как выяснили «Известия», такую инициативу депутатов и сенаторов Госдума может принять в первом чтении уже в октябре. Ее уже готовы поддержать в Центробанке и в большинстве фракций нижней палаты . По их мнению, эта мера хорошо зарекомендовала себя в период пандемии и санкционного давления на Россию в 2022-м , не дав многим россиянам обанкротиться. Эксперты же предупреждают о рисках роста издержек банков , которые они, скорее всего, перенесут на клиентов.

Помочь в трудной ситуации

Как выяснили «Известия», Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» , внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Документом предлагается закрепить в законодательстве право россиян на каникулы по потребительским кредитам, формирующим значимую долговую нагрузку .

Справка «Известий» Активно механизм кредитных каникул в России применяли дважды: в период пандемии COVID-19 с 3 апреля по 30 сентября 2020 года, а затем в связи санкциями недружественных стран с 8 марта до 30 сентября 2022-го. В сентябре с предложением продлить каникулы до 31 марта 2023 года выступил Минфин. Однако решение о продлении пока принято не было.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, срок каникул составит до шести месяцев, в это время заемщики могут не вносить платежи . Такое право гражданином может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов более чем на 30% .

Пошли в банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Законопроектом предлагается установить, что в течение льготного периода банкам запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами », — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Как поясняют авторы инициативы, в числе которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, он поможет восстановить их платежеспособность.



— Мы участвуем в подготовке законопроекта о «постоянных» кредитных каникулах по потребительским кредитам и займам, активно поддерживаем эту инициативу, — сказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка . — Практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности, однако очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы .

В регуляторе напомнили, что с 2019 года в России действует закон об ипотечных каникулах . По сути, это беспроцентная отсрочка платежей, которую предоставляет банк. Сколько будет длиться льготный период, человек решает сам. Если он этого не сделает, то автоматически назначается максимальный срок — полгода. Попросить об ипотечных каникулах можно только один раз за время действия договора. Но на них нельзя претендовать, если ипотека уже была реструктуризирована. Ведение этого закона не только помогло многим заемщикам решить свои проблемы, но и позволило банкам получить выплаты по долгу, а также сохранить лояльных клиентов.

— По данным Банка России, после ипотечных каникул около 86% заемщиков вернулись к погашению задолженности по графику . Временный механизм кредитных каникул в 2020 и 2022 годах также позволил многим гражданам получить передышку в сложной ситуации, — уточнили в пресс-службе ЦБ.

«Известия» направили запрос в крупнейшие российские банки и другие кредитно-финансовые организации с предложением оценить перспективы поддержки законопроекта.

Эффективная мера

В большинстве фракций считают, что законопроект стоит поддержать.

— Всем инициативам, которые работают на поддержку населения, Госдумой уделяется большое внимание. Кредитные каникулы показали свою полезность. По прошествии времени их применения мы можем сказать, что это тот случай, когда мы можем совершенствовать эту процедуру , — заявил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, фракция внимательно изучит этот законопроект, после чего будет принято окончательное решение.

Пошли в банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что в целом практика кредитных каникул хорошо себя зарекомендовала, поэтому ее надо использовать.

— Но в то же время необходимо соблюдать разумный баланс, чтобы это не привело к разрушению финансовых институтов и повышению кредитных ставок . И чтобы банки не стали просто отказывать гражданам в выдаче кредитов, — отметил он.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что во время проведения СВО финансовая ситуация граждан может быть гораздо сложнее, чем во время пандемии.

— Поэтому, конечно, мы должны оказать поддержку гражданам и организациям. Да и пандемия до конца не исчезла. Думаю, что банковское сообщество за тучные годы накопило достаточно резервов, чтобы поддержать и реализовать эту инициативу , — заявил парламентарий «Известиям».

Во фракции КПРФ воздержались от комментариев до рассмотрения законопроекта.

И за, и против

В экспертном сообществе оценивают закрепление на законодательном уровне права на кредитные каникулы по-разному.

— Понятно, что Россия вступает в сложное время, когда в условиях санкций экономика вряд ли будет расти, а жизненные ситуации людей могут быть самыми разными. Поэтому как механизм помощи наименее защищенного населения кредитные каникулы могут быть не только в условиях пандемии , — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Пошли в банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, напротив, считает, что к механизму кредитных каникул нужно относиться с осторожностью.

— Если им начнет одновременно пользоваться большое количество людей, то это приведет к росту издержек банков, которые будут переносить их на других клиентов , — пояснил он «Известиям».

По его словам, в результате это может обернуться заметным ростом стоимости займов, так как в кредитную ставку закладывается премия за риск. Чем выше будут эти издержки, тем больше будут платить добросовестные заемщики.