В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая

ВВП Китая по итогам третьего квартала вырос на 3,9%. Статистику задержали, по некоторым предположениям, в связи со съездом КПК, хотя в ней не оказалось ничего сенсационного. Тем не менее, пусть результат и оказался существенно выше прогнозов аналитиков, он сильно отстает от целевого показателя за год, который, судя по всему, так и не будет достигнут. Главные причины замедления — проблемы на рынке недвижимости, политика «нулевого ковида» и череда общих проблем в мировой экономике. Если первые две на данный момент преодолимы, то с третьей ситуация будет становиться только хуже. Ситуация усложняется еще и новыми, весьма агрессивными мерами, введенными США против КНР в области производства полупроводников. Подробности — в материале «Известий».

Упрямая статистика

Данные статистического ведомства Китая показали, что темпы роста ВВП в третьем квартале увеличились в годовом исчислении с почти антирекорда в 0,4% в апреле—июне до 3,9% в минувшие три месяца. Это несколько лучше прогнозов, предполагавших подъем на 3–3,5%. Что касается экономической деятельности с начала года, то ее масштабы выросли на 3%. Таким образом, если в последнем квартале не произойдет какого-то радикального рывка, то таргет в 5,5%, установленный КПК на этот год, останется недосягаемым.

В тени ковида Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Среди отдельных отраслей лучше всего показало себя сельское хозяйство, выросшее на 4,2%. Впрочем, оно составляет едва ли 8% экономики страны. Промышленность (+3,9%) поднялась на том же уровне, что и остальная экономика, а вот сфера услуг по-прежнему находится в тяжелом положении: рост по итогам июля—сентября составил всего лишь 2,5%.

Если смотреть по отдельным отраслям, то негатив по-прежнему наблюдается в сфере недвижимости. Цены на жилье продолжили падать, причем даже более быстрыми темпами, чем раньше: минус 2,3% в сентябре против 2,1% в августе. На вторичном рынке ситуация не лучше: там спад вообще максимальный с 2014-го. В современных китайских условиях обеспечить серьезный экономический подъем с таким падением цен на жилье практически невозможно.

Что до рынка труда, то там без особых изменений: безработица поднялась на 5,5% по сравнению с 5,3% в августе. Одна из немногих областей, где рост по-прежнему впечатляющий, — выпуск электромобилей. По сравнению с тем же кварталом прошлого года он увеличился на 112%. Более чем на треть подросло и производство солнечных батарей. Однако в масштабах всего национального хозяйства это лишь довольно редкие просветы.

Таким образом, в замедлении китайской экономики уже нет никаких сомнений. На фоне прошлого года, когда она выросла на 8,1% (рекордный показатель за 10 лет), нынешние цифры выглядят тем более скромно. Ожидания на четвертый квартал также пока не вызывают слишком большого оптимизма: в последние три месяца вторая экономика мира может вырасти на 2,5 – 3%, а по итогам всего года — на 3 – 3,5%. Это будет худший результат в новейшей истории, не считая пандемийного 2020-го.

В тени ковида Фото: REUTERS/Aly Song

В относительной слабости китайской экономики ключевую роль сыграли сразу несколько факторов. Первый — упорное следование политики «нулевого ковида», которой власти держатся с самой первой вспышки эпидемии в Ухани. В КПК рассудили, что предотвращение роста смертности является абсолютным приоритетом даже ценой торможения экономики. Во втором квартале получилось особенно жестко, когда главный экономический центр страны, Шанхай, был посажен на полный локдаун на два месяца. В следующие три месяца ограничения были не такие свирепые, и все же города периодически закрывались (например, как мультимиллионник Чэнду в Сычуани), производства останавливались, а цепочки снабжения — разрывались. Поэтому экономика страны по-прежнему не работала на полную мощность.

Вынужденный простой

Китайские власти оправдывают такие болезненные для подавляющего большинства населения меры как вынужденные, позволяющие сохранить жизни. Действительно, по предварительным оценкам, в США, где практически все ограничения сняты, дополнительная смертность от коронавируса в этом году ожидается на уровне чуть менее 300 тыс. человек. При аналогичном уровне смертности в КНР число жертв превысило бы 1 млн.

Но есть и дополнительная проблема — низкий уровень вакцинации, особенно среди пожилых людей. В результате появление штамма «О микрон » в Гонконге вылилось в настоящую катастрофу, ведь он намного сильнее бьет по невакцинированным, являясь сравнительно неопасным для уже привитых. Исходя из этих соображений, китайцы решили, что отменять ограничения, в том числе и чувствительные для экономики, будет слишком опасно.

В тени ковида Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Emmanuel Serna

Смягчение политики «зеро-ковид» могло бы дать существенную поддержку для ВВП страны, обеспечив прирост на 1–2 дополнительных процентных пункта. С другой стороны, нет никаких причин полагать, что это будет сделано, поскольку соображения у китайских властей останутся теми же самыми. Рассчитывать, что коронавирусная эпидемия пройдет сама собой, в обозримом будущем также не стоит. Тем не менее можно констатировать, что экономика Китая сейчас сдерживается искусственно и не идет на той скорости, которую способна выдать.

Еще одно слабое место, которое может стать в перспективе возможностью, — сфера недвижимости. Результаты мрачные, но таковыми они стали даже не в этом году. Во многом спад в этой сфере был также вызван действиями властей, которые стремились ограничить рост кредитования, что неизбежно должно было привести к охлаждению рынка. В настоящий момент спад в секторе уже приближается к дну, так что возобновление роста возможно уже в текущем квартале.

Сектор кризиса

Однако есть и сектор, положение дел в котором вряд ли улучшится. Сейчас часто говорят о Китае как о локомотиве мировой экономики, но по-прежнему верно и обратное: показатели КНР, крупнейшего экспортера мира, во многом зависят от состояния конъюнктуры в других странах. Экспорт обеспечивает менее 15% китайского ВВП, но он всегда значительно влияет на его прирост. На текущий момент данные и динамика оптимизма не внушают. В сентябре китайский экспорт увеличился на 5,7% к тому же месяцу прошлого года против 7,1% в августе. Что интересно, продолжил увеличиваться экспорт в Россию, который в прошлом месяце составил рекордные $5,5 млрд.

В тени ковида Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Учитывая, что США де-факто уже находятся в рецессии, а Европу зимой, с большой долей вероятности, потрясет тяжелейший энергетический кризис в истории, мировая экономика переживает сложные времена. И это не говоря уже о рисках, вызванных ужесточением денежно-кредитной политики основных центробанков, которая может довести до нового кредитного кризиса, подобного 2008 году. В таких обстоятельствах едва ли Китаю стоит рассчитывать на повышенный спрос на свои товары за рубежом. Власти страны говорят о том, что намерены сделать ставку не на количественный, а на качественный рост, обеспечивая повышение производительности и насыщение экономики высокотехнологичными товарами и услугами.