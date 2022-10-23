Си и его команда: чем завершился XX съезд Компартии Китая

XX съезд компартии Китая завершился ровно тем, чего от него и ожидали: действующий председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран руководителем компартии на третий пятилетний срок. Кроме того, по итогам длившегося почти неделю съезда страна получила новый руководящий состав — в возглавляемый тем же товарищем Си Постоянный комитет Политбюро вошли его давние соратники, что еще больше консолидировало личную власть китайского лидера и его контроль над партией. О том, какой будет политика Китая в новую политическую пятилетку при Си Цзиньпине, — в материале «Известий».

Старожил и новички

«Я был переизбран генеральным секретарем Центрального комитета КПК», — сообщил журналистам председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции 23 октября по итогам проходившего всю последнюю неделю в Пекине XX съезда компартии — самого важного события в пятилетнем политическом цикле страны. Это почти наверняка значит, что в ходе ежегодной законодательной сессии в марте следующего года Си Цзиньпин будет автоматом переизбран и на третий срок в качестве председателя КНР.

Сенсацией эти новости, разумеется, не стали — с весны 2018 года, когда в конституцию Китая были внесены изменения, отменившие ранее действовавшие ограничения на количество сроков для председателя и вице-председателя КНР, в стране и в мире все только и ждали, когда третий срок для Си во главе партии и страны перейдет в разряд официального решения. Так что в этом плане китайский лидер полностью оправдал ожидания.

Тем не менее, съезд китайских партийцев не был лишен интриги — главным образом вокруг того, кто войдет в новый состав Постоянного комитета Политбюро (всего в нем семь членов). Человеком номер два в партийной иерархии стал глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, в 2004-2007 годах возглавлявший администрацию Си Цзиньпина в его бытность партийным руководителем провинции Чжэцзян. Исходя из партийной традиции это значит, что именно господин Ли станет в марте новым премьером Госсовета вместо вышедшего из состава ПК Политбюро Ли Кэцяна. К слову, в русскоязычных Telegram-каналах про Китай даже появились шутки, что международной общественности будет крайне просто запомнить имя нового китайского премьера ввиду похожести его имени с именем предшественника.

Остальными членами ПК Политбюро стали Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян, Ли Си и Цай Си — малоизвестные широкой общественности люди, но, по признанию аналитиков, активно сотрудничавшие с товарищем Си на разных этапах его карьеры. Например, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, которому отныне поручено отвечать за повседневное ведение ключевых партийных дел, начинал свою политическую карьеру, как некогда и Си Цзиньпин, с работы в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. В недавнем же прошлом он курировал проведение зимних Олимпийских игр в Китае и запомнился как активный сторонник политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Так что его нынешнее возвышение многие сочли верным признаком того, что эта противоречивая политика председателя Си останется в КНР еще на некоторое время.

Прохождение в высшую структуру власти давних соратников Си Цзиньпина стало не единственным радостным моментом для китайского лидера. Приятным во всех отношениях, наверняка, можно счесть и единодушное решение участников съезда добавить в Устав КПК положение о том, что партия — высшая сила политического руководства, а также включить в него новые идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры.

Впрочем, сторонним наблюдателям нынешний съезд, скорее, запомнился не столько кадровыми решениями и нововведениями в устав, сколько одним странным инцидентом. Во время церемонии закрытия XX съезда КПК 22 октября бывшего председателя КНР 79-летнего Ху Цзиньтао, по сути, заставили покинуть зал вопреки его явному нежеланию. В среде конспирологов это родило версии о том, что Си Цзиньпин публично устраняет оппонентов в партии. Китайская сторона обошла этот случай молчанием, хотя, скорее всего, предшественнику Си на высшем государственном посту просто стало плохо.

«Сильные ветры, неспокойные воды и опасные штормы»

То, какой будет политика Китая в новый срок Си Цзиньпина, он сам давал понять уже не раз. «Мы будем непоколебимы в углублении реформ и открытости по всем направлениям, а также в стремлении к высококачественному развитию и создадим больше возможностей для мира за счет нашего собственного развития», — пообещал председатель КНР после представления своей новой команды.

Одна из главных и, можно сказать, монументальных задач собственного развития также звучала уже не единожды: как напомнил Си в ходе сессии, к 2035 году Китай «в основном завершит реализацию социалистической модернизации», а уже к середине века превратится «в сильную, модернизированную социалистическую державу».

Впрочем, путь к этой благой цели будет тернист, что открыто признал и сам китайский лидер, отметив, что впереди новое руководство ждут «сильные ветры, неспокойные воды и опасные штормы». И создает эти вызовы для Китая прежде всего недружественная международная обстановка.

Еще 16 октября, выступая с предваряющей начало съезда речью, Си дал понять, что на фоне резких изменений в международном ландшафте Китай намерен и дальше сохранять «твердую стратегическую решимость и демонстрировать боевой дух». Причем боевым будет не только дух — к столетию Народно-освободительной армии КНР в 2027 году страна поставила цель формирования «вооруженных сил мирового уровня», чтобы улучшить возможности по защите суверенитета страны и ее безопасности. Кроме того, он предостерег другие страны от вмешательства в споры, которые Пекин считает внутренними проблемами.

Разумеется, речь тут шла, прежде всего, о Тайване, в отношении которого по итогам съезда была принята отдельная поправка. Если ранее все партийные документы указывали на Тайвань в одном ряду с Макао и Гонконгом в качестве мест, с которыми следует «укреплять солидарность», сейчас это уступило место формулировке с клятвой «решительно выступать против независимости Тайваня и сдерживать ее».

Такая смена акцентов не стала неожиданной. Еще перед съездом Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет «прилагать максимум усилий для достижения мирного воссоединения родины, в то же время ни в коем случае не будет обещать отказаться от применения силы», отметив, что это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников, а «направлено исключительно на вмешательство внешних сил и некоторых сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня».

— Си Цзиньпин практически полностью отказался от курса Дэн Сяопина во внешней политике — «сидеть в тени и скрывать свои возможности». При Си внешняя политика уже довольно давно ориентирована на то, что КНР подходит к рубежу развитой страны, и должна вести себя как великая держава, довольно жестко отвечая на все нападки. Тайваньский вопрос очень чувствительный, и здесь Китай может отвечать жестче, — сказал «Известиям» и.о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

При этом, по словам эксперта, Пекину необходимы нормальные отношения с развитыми странами, иначе КНР будет сложно поддерживать свое экономическое развитие.