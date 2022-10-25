Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком

У Великобритании опять новый премьер — король Карл III назначил 25 октября на эту должность 42-летнего Риши Сунака, бывшего министра финансов, который накануне набрал необходимое число голосов коллег-парламентариев и стал лидером правящей Консервативной партии. Что о нем известно и чем деятельность правительства под его руководством может обернуться для страны и мира — в материале «Известий».

Хороший мальчик и зять миллиардера

Риши Сунак родился в 1980 году на юге Англии в семье выходцев из Индии: его отец был врачом, мать — владелицей аптеки. Он был старшим ребенком и одним из лучших учеников в начальной школе. В начале 1990-х он попытался поступить в элитный Винчестер-колледж, грант на обучение не получил, но родители твердо решили дать ему путевку в жизнь и, отказывая себе во всем, оплатили обучение, стоившее £46 тыс. в год.

Завтра премьера Супруга и родители Ричи Сунака на предвыборных выступлениях кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании, август 2022 года Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Через несколько лет Риши поступил в Оксфорд, а затем получил диплом MBA в Стэнфорде. Там он и познакомился с человеком, который предопределил всю его дальнейшую судьбу. Акшата Мурти была дочерью одного из самых богатых индийских бизнесменов, основателя и главы IT-компании Infosys, Нагавары Рамарао Нарайаны Мурти. В 2019-м в Бангалоре состоялась свадьба, которая продолжалась два дня. Риши работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs, а полюбивший его тесть доверил ему Catamaran Investment, который занимался личным состоянием семьи. Единственное, что могут вспомнить его коллеги о тех временах, — он был очень милым, но очень незаметным, даже и рассказать нечего.

Политический взлет

Лишь в 2015-м Сунак решил бросить бизнес и заняться политикой, благодаря связям в 2015 году избрался в парламент, а через три года стал помощником министра жилищно-коммунального хозяйства при Терезе Мэй. После ее отставки он поддержал кандидатуру Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии, и, когда тот стал премьером, Риши занял пост замглавы Минфина, а через несколько месяцев возглавил его.

В отставку с этого поста он подал сам летом 2022-го — причиной стали в том числе скандалы вокруг вечеринок, которые проходили с участием Джонсона в разгар пандемии, несмотря на действующие в стране строгие ограничения. Министр за участие в них был оштрафован.

Завтра премьера Риши Сунак и Борис Джонсон Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

После отставки Джонсона он пытался занять кресло премьера и даже был одним из фаворитов гонки, однако однопартийцы предпочли ему Лиз Трасс. После 44-дневных мучений она была вынуждена покинуть этот пост, Джонсон, а затем и еще одна претендентка, малоизвестная Пенни Мордонт, отказались от борьбы, и Сунак, со второй попытки и не получив ни единого голоса, все-таки стал лидером партии и автоматически — абсолютным кандидатом на пост премьера.

Сложные решения

После встречи с королем новый премьер выступил на Даунинг-стрит с обращением к жителям Великобритании. Он пообещал исправить ошибки, допущенные Лиз Трасс, и вывести страну из глубокого экономического кризиса.

— Я сделаю экономическую стабильность основой программы этого правительства, — заявил он и подчеркнул, что готов принимать «сложные решения».

Завтра премьера Король Карл III приветствует Риши Сунака во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне Фото: REUTERS/Aaron Chown

По его словам, ситуация на Украине дестабилизировала энергорынки и цепи поставок и украинский кризис «должен быть успешно закончен».

Последняя надежда

Риши Сунак стал первым премьер-министром Великобритании небританского происхождения. Однако британцы теперь уповают на его предпринимательские таланты и верят, что он будет заботиться об их благосостоянии так же, как о средствах своей семьи. Известно, что общее состояние Сунака и его жены составляет $827 млн, а газета Washington Post отметила, что Сунак — первый премьер в истории, который оказался богаче короля. По данным опроса YouGov, 43% респондентов уверены, что Сунак станет хорошим премьер-министром.

Страна находится в глубоком кризисе, и кто-то должен из него вырулить. При этом эксперты обращают внимание на продолжающий падать рынок, дешевеющие британские активы, а также на наличествующие в семейной истории рисковые инвестиции и средства не вполне понятного происхождения. Всё это может привести к полному переделу собственности, которому Сунак способен обеспечить политическое прикрытие.

Завтра премьера Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева напомнила, что еще во время дебатов с Трасс Сунак говорил о преждевременности снижения налогов и необходимости борьбы с инфляцией в первую очередь. Он настаивал, что нельзя повышать расходы на оборону до 3% ВВП, так как средств на это нет. Эксперт предполагает, что новый премьер, в отличие от предшественницы, будет вести трезвую финансовую политику, схожую с жесткой экономией министра финансов Джорджа Осборна после кризиса 2008-го. Вопрос в том, как люди отреагируют на дальнейшее снижение уровня жизни.

Заместитель лидера лейбористов Анжела Райнер в преддверии недемократичной победы Сунака заявила, что он понятия не имеет о чаяниях трудящихся и не представил никакой ясной программы по преодолению финансового и энергетического кризиса.

— Это тот самый Риши Сунак, который, будучи министром, не смог обеспечить рост экономики, не смог справиться с инфляцией и не смог помочь семьям в условиях кризиса, — сказала она.