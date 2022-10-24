Кандидатов минимум: Риши Сунака объявили новым премьером Великобритании

Новым премьером Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак. Он сменит Лиз Трасс, которой проиграл в борьбе за этот пост в начале сентября . Тогда выборы шли по всем правилам Консервативной партии и растянулись на два месяца. На этот раз судьба должности решилась менее чем за неделю: Риши Сунак оказался единственным политиком, который выдвинул свою кандидатуру и заручился необходимой поддержкой среди однопартийцев . Опрошенные «Известиями» эксперты и британские политики сходятся в том, что в текущей экономической ситуации Риши Сунак — наиболее подходящий вариант .

От трех к одному

С момента, когда Лиз Трасс объявила об отставке, прошло всего четыре дня. Тем не менее уже 24 октября стало известно имя нового лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. В прошлый раз на то, чтобы после ухода Бориса Джонсона выбрать следующего главу правительства, тори потребовалось почти два месяца : после нескольких раундов голосования в парламенте, когда кандидатов отсеивали члены консервативной фракции, всё зависело от решения 170 тыс. членов партии.

Они выбирали между действующей тогда главой Форин-офиса Лиз Трасс и бывшим канцлером казначейства Риши Сунаком, который входил в команду Бориса Джонсона и своим добровольным уходом подтолкнул его правительство к обвалу. Рядовые тори выбрали Лиз Трасс, и, казалось, карьера Риши Сунака в большой политике на этом окончена. Но провальная экономическая стратегия Лиз Трасс — снижение налогов за счет бюджета на фоне энергетического кризиса, которое в итоге пришлось срочно отменить, — вынудила ее покинуть пост премьера .

Кандидатов минимум_1 Лиз Трасс объявляет о свой отставке. 20 октября 2022 года Фото: REUTERS/Henry Nicholls

20 октября она сообщила, что имя ее преемника станет известно «в течение следующей недели», — за это время заинтересованные консерваторы должны были официально выдвинуть свои кандидатуры. Правила этой гонки определил Комитет 1922 года — группа консервативных депутатов в парламенте, которая курирует внутрипартийные выборы: действующий глава комитета Грэм Брейди объявил, что для участия кандидат должен заручиться поддержкой не менее чем 100 консерваторов в парламенте.

Первой, 21 октября, о своем выдвижении сообщила лидер палаты общин, бывший министр обороны Пенни Мордонт , которая тоже боролась за пост премьера на предыдущих выборах. Два дня спустя свою кандидатуру выдвинул Риши Сунак. Интригой было возможное участие Бориса Джонсона — такие предположения появились, едва Лиз Трасс объявила о своем уходе. В последующие дни СМИ сообщали, что экс-премьер оперативно возвращается в Великобританию из отпуска в Доминиканской Республике, чтобы вступить в гонку, и что ему удалось получить необходимые 100 голосов поддержки.

Кандидатов минимум_2 Бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Его публично поддержал глава Форин-офиса Джеймс Клеверли — по его мнению, Борис Джонсон «сфокусирует свое внимание на нуждах страны с самого первого дня». Однако вечером 23 октября экс-премьер заявил, что участвовать в выборах не будет. По его оценке, у него есть «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году», однако и сейчас он мог бы вернуться в премьерское кресло. «Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — сказал политик, заверив, что его поддержали 102 депутата.

Джеймс Клеверли, к слову, после этого переключил свое внимание на Риши Сунака и гарантировал свою «полную поддержку» уже ему. И не прогадал: в середине дня 24 октября стало известно, что Пенни Мордонт, которая еще день назад была уверена в победе, свою кандидатуру сняла . Таким образом, в отсутствие соперников Риши Сунак возглавил Консервативную партию и стал новым премьер-министром Соединенного Королевства.

Кандидатов минимум_3 После отставки Лиз Трасс бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Лондон Фото: REUTERS/Henry Nicholls

— Кратковременное пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра и обстоятельства, которые привели к ее отставке, сильно потрясли Консервативную партию — партию, которая всегда гордилась тем, что воплощает собой стабильность и надежное правительство, — поделился собеседник «Известий» в Вестминстере. — Полагаю, во всей партии — как в парламенте, так и в более широких кругах — есть желание восстановить эту репутацию и надежда на то, что эпизод с Трасс быстро станет далеким воспоминанием .

Богатенький Риши

42-летний Риши Сунак стал самым молодым главой британского правительства за последние 200 лет и первым премьером с южноазиатскими корнями . Оба его деда — пенджабские индусы, которые в начале XX века иммигрировали в британские колонии в Восточной Африке; его отец родился в Кении, а мать — в Танганьике (сейчас материковая часть Танзании). В 1970-е его родные переехали в Великобританию.

Выпускник Оксфордского и Стэндфордского университетов Риши Сунак до того, как прийти в политику, работал в инвестиционных фондах. Он женат на дизайнере одежды Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера , основателя IT-компании Infosys Нараяны Мурти. Риши Сунак считается одним из наиболее обеспеченных политиков Великобритании: в 2022 году он и его супруга с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей страны , по версии The Times.

Кандидатов минимум_4 Риши Сунак принимает поздравления от соратников у штаб-квартиры Консервативной партии Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

В противовес Лиз Трасс на предыдущих выборах Риши Сунак выступал и продолжает выступать за повышение налогов. На это его противники припоминают его богатство.

«Риши Сунаку и его жене принадлежит состояние в £730 млн. Это в два раза больше, чем оцениваемое состояние [короля] Карла III, — написала 24 октября депутат от оппозиционных лейбористов Надиа Уиттом. — Помните об этом, когда он говорит о «трудных решениях», за которые должны будут платить люди из рабочего класса ».

Вдобавок к этому в 2022 году СМИ стали писать о том, что его супруга, живя в Соединенном Королевстве уже много лет, налоги не платит : такую возможность дает договор между Великобританией и Индией 1956 года, согласно которому при статусе временного резидента индийские граждане, проживающие в королевстве, могут избежать двойного налогообложения. По данным BBC, это помогло Акшате Мурти сэкономить до £280 млн.

Кандидатов минимум_5 Супруга Риши Сунака модельер Акшата Мурти Фото: REUTERS/Hannah McKay

Эти детали могли бы скомпрометировать Риши Сунака в глазах рядовых избирателей, но в нынешней ситуации решение принимали члены парламента. По словам сторонников политика, которые вели его кампанию, его поддержали свыше 200 депутатов-тори.

— Риши Сунак — это тип традиционного консервативного премьер-министра , — сказал «Известиям» член палаты лордов от консерваторов лорд Ричард Бэлф. — Он верит в то, что государство играет определенную роль, при этом считает, что основная ответственность лежит на каждом отдельном человеке. Он также верит в экономику с низкими налогами, но что при этом мы сами должны за себя платить, не оставляя долгов нашим потомкам . В партии к нему относятся доброжелательно — никто не хочет еще одну смену лидера или внеочередные выборы.

Противовес лейбористам

« Великобритания — великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе», — заявил Риши Сунак , выдвигаясь на выборы. На этом посту он ставит себе три задачи: «решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране».

— Ему вряд ли удастся вывести страну из кризиса, но, как показал опыт Лиз Трасс, можно либо способствовать кризису, либо попытаться смягчить этот удар , — сказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Программа Сунака нацелена на то, чтобы ограничить государственные расходы. В этой связи Великобританию ждет режим жесткой экономии.

По словам источника «Известий» в Вестминстере, в Консервативной партии нового премьера воспринимают как человека, который может восстановить доверие к правительству.

— Он серьезен, у него цельный подход к принятию решений, и он лишен мелких обид , — отметил собеседник «Известий». — Будучи канцлером казначейства, он придерживался осторожного подхода к управлению. В стране растет понимание того, что в трудные для экономики времена осторожность и широта политического видения — те качества, которые нужны человеку, занимающему высокую должность в правительстве. Думаю, на партийно-политическом уровне Риши Сунак станет серьезным противником Лейбористской партии.