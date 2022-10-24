Кандидатов минимум: Риши Сунака объявили новым премьером Великобритании
Новым премьером Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак. Он сменит Лиз Трасс, которой проиграл в борьбе за этот пост в начале сентября. Тогда выборы шли по всем правилам Консервативной партии и растянулись на два месяца. На этот раз судьба должности решилась менее чем за неделю: Риши Сунак оказался единственным политиком, который выдвинул свою кандидатуру и заручился необходимой поддержкой среди однопартийцев. Опрошенные «Известиями» эксперты и британские политики сходятся в том, что в текущей экономической ситуации Риши Сунак — наиболее подходящий вариант.
От трех к одному
С момента, когда Лиз Трасс объявила об отставке, прошло всего четыре дня. Тем не менее уже 24 октября стало известно имя нового лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. В прошлый раз на то, чтобы после ухода Бориса Джонсона выбрать следующего главу правительства, тори потребовалось почти два месяца: после нескольких раундов голосования в парламенте, когда кандидатов отсеивали члены консервативной фракции, всё зависело от решения 170 тыс. членов партии.
Они выбирали между действующей тогда главой Форин-офиса Лиз Трасс и бывшим канцлером казначейства Риши Сунаком, который входил в команду Бориса Джонсона и своим добровольным уходом подтолкнул его правительство к обвалу. Рядовые тори выбрали Лиз Трасс, и, казалось, карьера Риши Сунака в большой политике на этом окончена. Но провальная экономическая стратегия Лиз Трасс — снижение налогов за счет бюджета на фоне энергетического кризиса, которое в итоге пришлось срочно отменить, — вынудила ее покинуть пост премьера.
Лиз Трасс объявляет о свой отставке. 20 октября 2022 года
20 октября она сообщила, что имя ее преемника станет известно «в течение следующей недели», — за это время заинтересованные консерваторы должны были официально выдвинуть свои кандидатуры. Правила этой гонки определил Комитет 1922 года — группа консервативных депутатов в парламенте, которая курирует внутрипартийные выборы: действующий глава комитета Грэм Брейди объявил, что для участия кандидат должен заручиться поддержкой не менее чем 100 консерваторов в парламенте.
Первой, 21 октября, о своем выдвижении сообщила лидер палаты общин, бывший министр обороны Пенни Мордонт, которая тоже боролась за пост премьера на предыдущих выборах. Два дня спустя свою кандидатуру выдвинул Риши Сунак. Интригой было возможное участие Бориса Джонсона — такие предположения появились, едва Лиз Трасс объявила о своем уходе. В последующие дни СМИ сообщали, что экс-премьер оперативно возвращается в Великобританию из отпуска в Доминиканской Республике, чтобы вступить в гонку, и что ему удалось получить необходимые 100 голосов поддержки.
Бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт
Его публично поддержал глава Форин-офиса Джеймс Клеверли — по его мнению, Борис Джонсон «сфокусирует свое внимание на нуждах страны с самого первого дня». Однако вечером 23 октября экс-премьер заявил, что участвовать в выборах не будет. По его оценке, у него есть «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году», однако и сейчас он мог бы вернуться в премьерское кресло. «Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — сказал политик, заверив, что его поддержали 102 депутата.
Джеймс Клеверли, к слову, после этого переключил свое внимание на Риши Сунака и гарантировал свою «полную поддержку» уже ему. И не прогадал: в середине дня 24 октября стало известно, что Пенни Мордонт, которая еще день назад была уверена в победе, свою кандидатуру сняла. Таким образом, в отсутствие соперников Риши Сунак возглавил Консервативную партию и стал новым премьер-министром Соединенного Королевства.
После отставки Лиз Трасс бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Лондон
— Кратковременное пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра и обстоятельства, которые привели к ее отставке, сильно потрясли Консервативную партию — партию, которая всегда гордилась тем, что воплощает собой стабильность и надежное правительство, — поделился собеседник «Известий» в Вестминстере. — Полагаю, во всей партии — как в парламенте, так и в более широких кругах — есть желание восстановить эту репутацию и надежда на то, что эпизод с Трасс быстро станет далеким воспоминанием.
Богатенький Риши
42-летний Риши Сунак стал самым молодым главой британского правительства за последние 200 лет и первым премьером с южноазиатскими корнями. Оба его деда — пенджабские индусы, которые в начале XX века иммигрировали в британские колонии в Восточной Африке; его отец родился в Кении, а мать — в Танганьике (сейчас материковая часть Танзании). В 1970-е его родные переехали в Великобританию.
Выпускник Оксфордского и Стэндфордского университетов Риши Сунак до того, как прийти в политику, работал в инвестиционных фондах. Он женат на дизайнере одежды Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера, основателя IT-компании Infosys Нараяны Мурти. Риши Сунак считается одним из наиболее обеспеченных политиков Великобритании: в 2022 году он и его супруга с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей страны, по версии The Times.
Риши Сунак принимает поздравления от соратников у штаб-квартиры Консервативной партии
В противовес Лиз Трасс на предыдущих выборах Риши Сунак выступал и продолжает выступать за повышение налогов. На это его противники припоминают его богатство.
«Риши Сунаку и его жене принадлежит состояние в £730 млн. Это в два раза больше, чем оцениваемое состояние [короля] Карла III, — написала 24 октября депутат от оппозиционных лейбористов Надиа Уиттом. — Помните об этом, когда он говорит о «трудных решениях», за которые должны будут платить люди из рабочего класса».
Вдобавок к этому в 2022 году СМИ стали писать о том, что его супруга, живя в Соединенном Королевстве уже много лет, налоги не платит: такую возможность дает договор между Великобританией и Индией 1956 года, согласно которому при статусе временного резидента индийские граждане, проживающие в королевстве, могут избежать двойного налогообложения. По данным BBC, это помогло Акшате Мурти сэкономить до £280 млн.
Супруга Риши Сунака модельер Акшата Мурти
Эти детали могли бы скомпрометировать Риши Сунака в глазах рядовых избирателей, но в нынешней ситуации решение принимали члены парламента. По словам сторонников политика, которые вели его кампанию, его поддержали свыше 200 депутатов-тори.
— Риши Сунак — это тип традиционного консервативного премьер-министра, — сказал «Известиям» член палаты лордов от консерваторов лорд Ричард Бэлф. — Он верит в то, что государство играет определенную роль, при этом считает, что основная ответственность лежит на каждом отдельном человеке. Он также верит в экономику с низкими налогами, но что при этом мы сами должны за себя платить, не оставляя долгов нашим потомкам. В партии к нему относятся доброжелательно — никто не хочет еще одну смену лидера или внеочередные выборы.
Противовес лейбористам
«Великобритания — великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе», — заявил Риши Сунак, выдвигаясь на выборы. На этом посту он ставит себе три задачи: «решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране».
— Ему вряд ли удастся вывести страну из кризиса, но, как показал опыт Лиз Трасс, можно либо способствовать кризису, либо попытаться смягчить этот удар, — сказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Программа Сунака нацелена на то, чтобы ограничить государственные расходы. В этой связи Великобританию ждет режим жесткой экономии.
По словам источника «Известий» в Вестминстере, в Консервативной партии нового премьера воспринимают как человека, который может восстановить доверие к правительству.
— Он серьезен, у него цельный подход к принятию решений, и он лишен мелких обид, — отметил собеседник «Известий». — Будучи канцлером казначейства, он придерживался осторожного подхода к управлению. В стране растет понимание того, что в трудные для экономики времена осторожность и широта политического видения — те качества, которые нужны человеку, занимающему высокую должность в правительстве. Думаю, на партийно-политическом уровне Риши Сунак станет серьезным противником Лейбористской партии.
На фоне скандалов вокруг Бориса Джонсона и провала Лиз Трасс лейбористы многократно призывали к тому, чтобы провести досрочные выборы в парламент. По подсчетам POLITICO, если бы голосование состоялось сейчас, оппозиция разгромила бы правящую партию: в то время как лейбористов поддерживают 53% британцев, за консерваторов выступают лишь 21%. На встрече с однопартийцами после своей победы Риши Сунак требования лейбористов отверг — досрочных выборов в стране не будет.