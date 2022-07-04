Азиатские титры: что толкает Южную Корею к решению спора с Японией

Два важнейших союзника США в Азии — Южная Корея и Япония — стали на шаг ближе к нормализации двусторонних отношений , омраченных многолетними спорами вокруг ряда острых моментов в общей истории. 4 июля Сеул запустит работу специального совета для решения проблемы трудового рабства, к которому японцы принуждали южнокорейцев во время оккупации Корейского полуострова в 1910 – 1945 годах. Наряду с территориальными спорами этот вопрос считается одним из главных стопоров для взаимодействия двух стран. Примирение союзников, считают эксперты, и в интересах Вашингтона: в свете северокорейской и особенно активно раздуваемой Штатами китайской угрозы бороться с этими вызовами легче сообща, без отвлечения на двусторонние конфликты.

В товарищах согласья нет

Времена японского колониального господства на обширных территориях Восточной Азии давно прошли, но претензии соседей Японии относительно преступлений ее военных в те годы отнюдь не канули в Лету.

Чаще про это любили вспоминать в Южной Корее, а особенно часто при недавно ушедшем президенте Мун Чжэ Ине. Именно при нем Сеул приступил к пересмотру соглашения с Токио от 2015 года. В нем Япония признала ответственность за преступления своих военных в 1932–1945 годах и обязалась выплатить компенсации всем живущим на тот момент «женщинам для утешения» — бывшим рабыням военных борделей, организованных японскими военнослужащими на оккупированных Токио территориях.

Азиатские титры Антияпонский митинг возле памятника корейским женщинам, пострадавшим от насилия японских военных во время Второй мировой войны Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won

Не забыли в Южной Корее и о проблеме репараций для тех, кого японцы принуждали к рабскому труду на своих шахтах и судостроительных верфях. В 2018 году Верховный суд страны постановил, что компенсацию жертвам (их на данный момент осталось около 300 человек) можно выплатить за счет отъема и продажи местных активов японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel. Пока, правда, из-за многочисленных апелляций перейти от угроз к делу в Сеуле не смогли.

Японская сторона между тем полагала, что вопрос о компенсации за принудительный труд был «полностью и окончательно решен» еще в 1965 году в рамках договора о нормализации между двумя странами. И неустанно предупреждала, что арест активов японских компаний станет «красной линией» , о пересечении которой южнокорейцы будут горько сожалеть.

Если добавить к этому то и дело всплывавший территориальный спор (страны не могут поделить архипелаг Токто (Такэсима) в Японском море) и затеянную при президенте Муне кампанию за переименование Японского моря в Восточное (по причине того, что общепринятое название служит напоминанием о колониальной политике Японии), становится ясно, почему в последние годы отношения Сеула и Токио не особо клеились.

Несколько лет назад на фоне омрачающих отношения исторических обид и территориальных споров Токио и Сеул прекратили совместные военные учения с США. А в 2019 году Южная Корея чуть было не вышла из соглашения об обмене разведданными с Токио , притормозив исключительно под давлением американцев.

Он новый мир построит

Вступивший 10 мая в должность нового президента Республики Кореи консерватор Юн Сок Ёль, не раз критиковавший своего предшественника-демократа за излишнюю политизацию отношений с соседом, дал понять, что при нем все будет по-другому. И объявил улучшение отношений с Японией наряду с укреплением альянса с США одним из своих важнейших приоритетов.

Азиатские титры Фото: Getty Images/Marianna Massey

Показательным шагом на этом пути стало решение о запуске 4 июля под эгидой МИД РК специального совета для решения вопроса о компенсациях южнокорейским жертвам принудительного труда. Главной мерой, обсуждаемой сейчас в Сеуле, может стать создание фонда в размере 30 млрд вон ($23 млн) на репарацию пострадавшим. При этом средства для фонда предлагается взять от местных компаний, в прошлом получившим от Японии гранты и займы на сумму $800 млн. Финансовое же участие японских компаний — преимущественно тех, кому будущая двусторонняя нормализация принесет неминуемые выгоды, — будет добровольным.

Немаловажно, что такая инициатива появилась в ожидании решения Верховного суда Южной Кореи о сроке давности по делам о принудительном труде (том самом, что грозит экспроприацией активов японских компаний). И запуск нынешнего совета призван продемонстрировать Токио, что Сеул пытается снять раздражитель в отношениях дипломатическим, а не только судебным путем.

Желание Сеула перевернуть страницу этой болезненной истории не связано с тем, что южнокорейцы готовы окончательно «понять и простить». Главную лепту скорее внесла геополитика. Одной из ключевых мотиваций Сеула в стремлении примириться с соседом служит желание укрепить американо-южнокорейский альянс, сказала «Известиям» директор Института Японии при Австралийском национальном университете Лорен Ричардсон.

— Новая южнокорейская администрация обеспокоена тем, что ее оставляют в стороне от стратегических событий в регионе. США и Япония остаются ключевыми участниками Индо-Тихоокеанской стратегии, и президент Южной Кореи понимает: чтобы быть частью геополитических событий в Индо-Тихоокеанском регионе, ему придется улучшить отношения с Японией , — пояснила эксперт.

Ссора с возу, США легче

Что касается Японии, то там к примирительным настроениям новых южнокорейских властей поначалу отнеслись без лишних восторгов, предпочтя подождать конкретных шагов. Например, Токио отклонил просьбу Сеула направить на майскую инаугурацию Юн Сок Ёля премьера Фумио Кисиду. Тем не менее на церемонии побывал глава МИД Ёсимаса Хаяси — чиновник достаточно высокого уровня, чтобы продемонстрировать: Япония готова говорить с Южной Кореей об улаживании напряженных отношений, но любое долгосрочное решение их тлеющих политических споров будет нелегким.

Азиатские титры Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний баллистических ракет Фото: TASS/EPA/KCNA

Отклонили в Японии и предложение США свести за одним столом лидеров двух стран во время майского турне американского президента Джо Байдена в Азию. Но зато на завершившемся на прошлой неделе саммите НАТО в Мадриде Юн, Кисида и Байден провели трехстороннюю встречу, где двое первых обменялись довольно приветливыми заявлениями.

«Честно говоря, поведение Южной Кореи меня огорчает. Но когда дело доходит до противодействия Северной Корее, Япония не может действовать в одиночку без сотрудничества с Южной Кореей», — написал Кисида в своей книге, опубликованной еще в 2020 году. С тех пор угроза со стороны КНДР лишь набрала обороты (с начала года Север, по японским данным, испытал уже 28 баллистических ракет), вынуждая и Токио идти на примирение с Сеулом ради общей безопасности.

— Токио был отстранен от региональных усилий по проблеме Северной Кореи с помощью дипломатии на высшем уровне. И с точки зрения Японии сотрудничество с Южной Кореей важно из-за угрозы безопасности со стороны КНДР, — заметила Лорен Ричардсон.

Небольшие подвижки на пути совместного реагирования на эту угрозу, к слову, уже произошли. В середине июня, в ходе первой с 2019 года трехсторонней встречи глав минобороны США, Японии и РК, в кулуарах сингапурского диалога по безопасности Шангри-Ла стороны договорились возобновить в августе трехсторонние учения у берегов Гавайев по отражению баллистических ракет.

По словам старшего исследователя Фонда Карнеги за международный мир Александра Габуева, США всегда стремились способствовать нормализации отношений между своими союзниками, будь то в Европе или в Азии.

— Но если в Европе есть НАТО и там странам-членам приходится договариваться между собой, как сейчас пришлось Финляндии и Швеции с Турцией, то в Азии, где обе страны связаны договорами с США по отдельности и единого союза нет, посредническая роль Вашингтона всегда была очень важна, — отметил эксперт.

Азиатские титры Фото: Getty Images/Maddie Meyer

По его логике, нормализация между Токио и Сеулом позволит спокойнее работать в трехстороннем формате с США и подключать обе страны к взаимодействию с союзниками Штатов по НАТО и такими странами, как Австралия и Новая Зеландия, «для сдерживания Китая и мониторинга северокорейской угрозы».