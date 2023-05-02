На лад их дело не пойдет: в ЕС не могут выработать общую позицию по Китаю и России

На встрече глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Люксембурге министры не смогли договориться по новым антироссийским санкциям. Также не получилось разработать единый курс по Китаю. В то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагал отправить корабли в Тайваньский пролив, ряд европейских стран не хочет обострять отношения с Пекином. Почему в Брюсселе не могут прийти к согласию — разбирались «Известия».

Переоценка и перекалибровка

«Мы находимся в состоянии повышенной готовности и бдительности в отношении любых действий, которые могут нанести ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности Китая», — отреагировала официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь на призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля проводить патрулирование в Тайваньском проливе.

Накануне он заявил, что страны Евросоюза должны проводить патрулирование в Тайваньском проливе, чтобы «подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе». Периодически транзит через пролив под предлогом свободы судоходства совершают военные корабли США. Такие маневры вызывают возмущение Пекина.

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Помимо этого, Боррель пообещал «провести переоценку и перекалибровку отношений с Китаем». Поводом для этого стало интервью посла Китая во Франции Лу Шае местному телеканалу LCE. В нем глава дипмиссии заявил, что «страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, поскольку нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».

В результате группа из 80 депутатов Европарламента направила письмо главе МИД Франции Катрин Колонна с просьбой объявить Лу Шае персоной нон грата.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц пригласил нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить немецкую столицу с визитом в середине июня. Такие межправительственные консультации власти проводят только со стратегически важными и близким партнерами, в числе которых Франция, Израиль, Япония, Бразилия. До этого такие консультации проходили по видеосвязи в 2021 году.

Несмотря на то что Британия покинула ЕС, а Лондон — ближайший союзник Вашингтона в Европе, министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что страна не хотела бы обострения отношения с Пекином.

«Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно объявить новую холодную войну. Ясно, легко, приятно и ошибочно»,— признал он. По его словам, внешняя политика Британии в отношении КНР строится на прямом и конструктивном диалоге, укреплении национальной безопасности и сотрудничестве с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.

Он также предостерег стороны от попыток «изменить статус-кво» в отношении Тайваня, поскольку «конфликт в регионе нанесет катастрофический удар по глобальной экономике».

Он добавил, что не верит, что конфликт между Пекином и западными странами в будущем неизбежен, полагая, что курс на изоляцию КНР — простое, но при этом ошибочное решение. По его мнению, взаимодействие с Китаем необходимо на разных направлениях и Британия должна активно этим заниматься, сохраняя при этом «реалистичный взгляд на китайский авторитаризм».

Фото: Global Look Press/Arne Dedert

«Это означает, что мы никогда не должны отступать от одного четкого принципа. Мы не рассчитываем, что наши разногласия с КНР будут быстро преодолены, но ожидаем, что Китай будет соблюдать законы и обязательства, которые он добровольно взял на себя», — сказал Клеверли.

Министр иностранных дел Британии резюмировал, что защита национальных интересов страны должна быть на первом месте. «Лондон хочет сохранять и создавать открытые, конструктивные и стабильные отношения с Китаем, отражающие его глобальное значение», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что, в частности, британский бизнес стремится торговать с Пекином и инвестировать в китайскую экономику, не попадая при этом в зависимость от поставок из КНР.

Не надо противостоять Пекину

О том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона с Пекином, говорит и президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, европейцы, должны проснуться. Наш приоритет не в том, чтобы приспосабливаться к повестке дня других стран во всех регионах мира», — заявил он в своем недавнем интервью.

В частности, противостояние между США и КНР Макрон считает не приоритетным конфликтом для Европы. ЕС в первую очередь должен ориентироваться на собственные интересы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: TASS/EPA/POOL/JASON LEE

Евросоюз представляет большой рынок для Китая, к тому же Брюссель всегда был удобным партнером для Пекина. Роль Китая в европейской экономике в последние годы стала стремительно расти. Три года назад КНР и вовсе стала главным торговым партнером Европы. Однако на фоне этого отношения между Пекином и Брюсселем стали ухудшаться. К этому привело давление со стороны Вашингтона, а также недовольство ЕС китайской промышленной и торговой политикой в виде протекционизма и господдержки отечественного хайтека.

Брюссель стал активно критиковать Китай по вопросам прав человека, положения в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Еще больше ситуация осложнилась на фоне украинского конфликта. ЕС потребовал от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать России обходить санкции. Китай на это не пошел.

В результате в мае прошлого года стороны не стали подписывать Комплексное соглашение по инвестициям (CAI), которое бы давало странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Этот документ готовили несколько лет, и он считался особенно важным как для Брюсселя, так и для Пекина.

ЕС и Китай заинтересованы друг в друге

Боррель отметил, что к заседанию Совета ЕС по иностранным делам в Швеции идет подготовка документа по обновлению стратегии отношений между ЕС и Китаем.По итогам встречи министров иностранных дел ЕС не удалось выработать единую позицию в отношении Китая. В политике сплелись две тенденции: стремление к сотрудничеству с Пекином и готовность к противостоянию с ним. «Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию», — заявил глава европейской дипломатии.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что недавний визит французского лидера в Пекин продемонстрировал глубокий раскол в Европе по отношению к Китаю и сложившейся ситуации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Китай Фото: REUTERS/Ng Han Guan

— Он не хочет, чтобы Европа была третьим лишним в споре между КНР и США, он всегда призывает не вмешиваться в эти конфликты, не следовать слепо за Вашингтоном. Однако это вызвало волну недовольства. Возникли противоречия с Урсулой фон дер Ляйен, сопровождавшей Макрона во время его визита в КНР. Накануне поездки она серьезно критиковала Китай, упрекая его в гегемонии по отношению к Тайваню, — отмечает эксперт в беседе с «Известиями».

Политолог считает, что несмотря на то что Брюссель упрекает Пекин в авторитаризме и ущемлении прав человека, ЕС старается не терять китайский рынок и старается меньше критиковать КНР.

— Европа очень сильно заинтересована в китайском рынке, так же как и китайцы в европейском, — полагает он.

В ожидании очередного пакета

Также в Европе не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России.

В беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина отметила, что в прошлом году механизм раскрутки санкционной инициативы был отработан.