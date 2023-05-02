На лад их дело не пойдет: в ЕС не могут выработать общую позицию по Китаю и России
На встрече глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Люксембурге министры не смогли договориться по новым антироссийским санкциям. Также не получилось разработать единый курс по Китаю. В то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагал отправить корабли в Тайваньский пролив, ряд европейских стран не хочет обострять отношения с Пекином. Почему в Брюсселе не могут прийти к согласию — разбирались «Известия».
Переоценка и перекалибровка
«Мы находимся в состоянии повышенной готовности и бдительности в отношении любых действий, которые могут нанести ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности Китая», — отреагировала официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь на призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля проводить патрулирование в Тайваньском проливе.
Накануне он заявил, что страны Евросоюза должны проводить патрулирование в Тайваньском проливе, чтобы «подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе». Периодически транзит через пролив под предлогом свободы судоходства совершают военные корабли США. Такие маневры вызывают возмущение Пекина.
Помимо этого, Боррель пообещал «провести переоценку и перекалибровку отношений с Китаем». Поводом для этого стало интервью посла Китая во Франции Лу Шае местному телеканалу LCE. В нем глава дипмиссии заявил, что «страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, поскольку нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».
В результате группа из 80 депутатов Европарламента направила письмо главе МИД Франции Катрин Колонна с просьбой объявить Лу Шае персоной нон грата.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц пригласил нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить немецкую столицу с визитом в середине июня. Такие межправительственные консультации власти проводят только со стратегически важными и близким партнерами, в числе которых Франция, Израиль, Япония, Бразилия. До этого такие консультации проходили по видеосвязи в 2021 году.
Несмотря на то что Британия покинула ЕС, а Лондон — ближайший союзник Вашингтона в Европе, министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что страна не хотела бы обострения отношения с Пекином.
«Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно объявить новую холодную войну. Ясно, легко, приятно и ошибочно»,— признал он. По его словам, внешняя политика Британии в отношении КНР строится на прямом и конструктивном диалоге, укреплении национальной безопасности и сотрудничестве с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.
Он также предостерег стороны от попыток «изменить статус-кво» в отношении Тайваня, поскольку «конфликт в регионе нанесет катастрофический удар по глобальной экономике».
Он добавил, что не верит, что конфликт между Пекином и западными странами в будущем неизбежен, полагая, что курс на изоляцию КНР — простое, но при этом ошибочное решение. По его мнению, взаимодействие с Китаем необходимо на разных направлениях и Британия должна активно этим заниматься, сохраняя при этом «реалистичный взгляд на китайский авторитаризм».
«Это означает, что мы никогда не должны отступать от одного четкого принципа. Мы не рассчитываем, что наши разногласия с КНР будут быстро преодолены, но ожидаем, что Китай будет соблюдать законы и обязательства, которые он добровольно взял на себя», — сказал Клеверли.
Министр иностранных дел Британии резюмировал, что защита национальных интересов страны должна быть на первом месте. «Лондон хочет сохранять и создавать открытые, конструктивные и стабильные отношения с Китаем, отражающие его глобальное значение», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Министр заявил, что, в частности, британский бизнес стремится торговать с Пекином и инвестировать в китайскую экономику, не попадая при этом в зависимость от поставок из КНР.
Не надо противостоять Пекину
О том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона с Пекином, говорит и президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, европейцы, должны проснуться. Наш приоритет не в том, чтобы приспосабливаться к повестке дня других стран во всех регионах мира», — заявил он в своем недавнем интервью.
В частности, противостояние между США и КНР Макрон считает не приоритетным конфликтом для Европы. ЕС в первую очередь должен ориентироваться на собственные интересы.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин
Евросоюз представляет большой рынок для Китая, к тому же Брюссель всегда был удобным партнером для Пекина. Роль Китая в европейской экономике в последние годы стала стремительно расти. Три года назад КНР и вовсе стала главным торговым партнером Европы. Однако на фоне этого отношения между Пекином и Брюсселем стали ухудшаться. К этому привело давление со стороны Вашингтона, а также недовольство ЕС китайской промышленной и торговой политикой в виде протекционизма и господдержки отечественного хайтека.
Брюссель стал активно критиковать Китай по вопросам прав человека, положения в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Еще больше ситуация осложнилась на фоне украинского конфликта. ЕС потребовал от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать России обходить санкции. Китай на это не пошел.
В результате в мае прошлого года стороны не стали подписывать Комплексное соглашение по инвестициям (CAI), которое бы давало странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Этот документ готовили несколько лет, и он считался особенно важным как для Брюсселя, так и для Пекина.
ЕС и Китай заинтересованы друг в друге
Боррель отметил, что к заседанию Совета ЕС по иностранным делам в Швеции идет подготовка документа по обновлению стратегии отношений между ЕС и Китаем.По итогам встречи министров иностранных дел ЕС не удалось выработать единую позицию в отношении Китая. В политике сплелись две тенденции: стремление к сотрудничеству с Пекином и готовность к противостоянию с ним. «Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию», — заявил глава европейской дипломатии.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что недавний визит французского лидера в Пекин продемонстрировал глубокий раскол в Европе по отношению к Китаю и сложившейся ситуации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Китай
— Он не хочет, чтобы Европа была третьим лишним в споре между КНР и США, он всегда призывает не вмешиваться в эти конфликты, не следовать слепо за Вашингтоном. Однако это вызвало волну недовольства. Возникли противоречия с Урсулой фон дер Ляйен, сопровождавшей Макрона во время его визита в КНР. Накануне поездки она серьезно критиковала Китай, упрекая его в гегемонии по отношению к Тайваню, — отмечает эксперт в беседе с «Известиями».
Политолог считает, что несмотря на то что Брюссель упрекает Пекин в авторитаризме и ущемлении прав человека, ЕС старается не терять китайский рынок и старается меньше критиковать КНР.
— Европа очень сильно заинтересована в китайском рынке, так же как и китайцы в европейском, — полагает он.
В ожидании очередного пакета
Также в Европе не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России.
В беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина отметила, что в прошлом году механизм раскрутки санкционной инициативы был отработан.
— Речь идет о создании ограничительных мер с точки зрения как принятия решений, так и принятия этих санкций широкими кругами общественности. На мой взгляд, главной задачей было не столько нанесение удара по российской экономике, сколько создание механизма четкой координации санкций и основ санкционного правоприменения между недружественными государствами и внутри их конгломерата, если говорить о ЕС. Это удалось, — подытожила политолог.