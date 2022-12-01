«Русских хотят держать вне Европы»

НАТО вернулось к приоритетам холодной войны . Об этом на пресс-конференции 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . Глава российского ведомства отметил, что своей политикой доминирования Запад дискредитировал значение ОБСЕ . Министр также оценил вероятность его возвращения к диалогу с РФ по гарантиям безопасности и обозначил позицию Москвы по ряду региональных вызовов.

Рейдерский захват ОБСЕ

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в онлайн-формате провел пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. Выступление дипломата совпало с открытием заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше , куда ему как главе российской делегации отказали во въезде под предлогом санкций Евросоюза.

Вступительная речь министра была посвящена роли этой организации и ее достижениям. Сергей Лавров напомнил, что Хельсинский заключительный акт (основополагающий документ ОБСЕ от 1975 года) расценивался в момент подписания как «предвестник новой эры в отношениях между Востоком и Западом». Тем не менее добиться успехов в создании единой системы безопасности в регионе организации не удалось . В предвкушении окончания холодной войны Запад рассчитывал, что Россия не вернет свои позиции в Европе, и теперь все будет устроено про правилам либеральной демократии , добавил дипломат.

По словам Сергея Лаврова, Запад уже долгие годы пытается осуществить «рейдерский захват ОБСЕ» . Ее полномочия и компетенции, заметил он, «всячески размывают, растаскивают по узким, неинклюзивным форматам». Например, стараниями ЕС было создано Европейское политическое сообщество (ЕПС), первая встреча которого состоялась 6 октября в Праге . На нее не пригласили только Россию и Белоруссию. И, как подчеркнул глава российского дипведомства, таким образом Запад показал, что будет строить безопасность не с РФ, а против нее.

Отдельно Сергей Лавров прокомментировал нынешнее председательство Польши в ОБСЕ. По его словам, «ничто еще не наносило такого ущерба» организации . Министр отметил, что предыдущие председатели за последние годы совсем не горели желанием как-то «поломать негативную тенденцию» на фрагментацию пространства ОБСЕ и на ее маргинализацию.

— По сути, шведы (председатели в 2021 году. — «Известия») начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают могилу для этой организации , разрушая остатки культуры консенсуса, — заявил министр.

Отметим, глава МИД Польши Збигнев Рау назвал 2022 год самым сложным в истории ОБСЕ. Сейчас она как раз сталкивается с кризисом консенсуса из-за расхождений позиций РФ и Запада по ряду вопросов, включая кандидатуру председателя на 2024 год. Москва не согласна с тем, что это место должна занять Эстония — одна из самых недружественных РФ стран. Западные дипломаты сетуют на то, что Россия не согласилась продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и заблокировала принятие бюджета организации (€138 млн) на этот год.

Приоритеты холодной войны

В своем выступлении Сергей Лавров подчеркнул, что именно курс НАТО на безоглядное расширение растоптал и обесценил принципы ОБСЕ . Министр отметил, что сейчас альянс передвигает линию обороны все дальше на Восток. « Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из тех регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность », — указал глава МИД РФ.

Он также напомнил о стратегии США по формированию в АТР военных объединений. К примеру, в AUKUS сейчас активно зазывают Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Министр подчеркнул: в ответ на создание НАТО взрывоопасной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество и проводят совместные учения.

По словам Серея Лаврова, сейчас блок возвращается к приоритетам холодной войны .

— Ничего не изменилось: русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь ЕС, — указал глава российского дипведомства.

При этом министр отметил, что за время своего существования НАТО «едва ли смогла записать себе в актив хотя бы одну реальную историю успеха» . Российский дипломат напомнил о бомбардировке Югославии, действиях альянса в Сирии, Ливии и Ираке, а также о провальной кампании в Афганистане.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности возвращения Запада к обсуждению предложений России по гарантиям безопасности, министр подчеркнул: нынешние шаги альянса полностью противоречат перспективам возобновления диалога . При этом Сергей Лавров отметил заявления на прошедшей недавно встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Там представители альянса вновь сказали, что намерены принять в свои ряды Украину. «Безответственность таких заявлений очевидна любому мало-мальски сведущему в политике человеку. Более того, мы ведь были готовы обсуждать вопросы безопасности в контексте Украины и в более широком плане уже после начала специальной военной операции», — добавил министр.

По его словам, «в случае осознания западными партнерами своих ошибок» Москва будет готова вернуться к разговору. Однако министр сомневается, «что они найдут в себе силы и разум это сделать».

Сергей Лавров заявил, что сотрудничество со странами Запада по безопасности будет возможно только на принципиально новых началах взаимодействия. « Когда и если Запад поймет, что соседствовать лучше на каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что Запад предложит », — сказал он.

Комментируя возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр напомнил, что Москва никогда не уходит от контактов с зарубежными лидерами . Он выразил надежду, что специальный канал между спецслужбами РФ и США, созданный по вопросам обмена заключенными, принесет результаты. При этом Сергей Лавров отметил: пока в российском руководстве не слышат от партнеров на Западе «значимых идей», на базе которых можно было бы выстраивать эффективный переговорный процесс.

Всегда готовы выслушать

Затрагивая украинскую проблематику, Сергей Лавров подчеркнул: РФ никогда не отказывалась от переговорного процесса. В то же время он опроверг, что Россия якобы постоянно просит начать переговоры .

«Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать », — отметил министр.

Он напомнил, что в марте Москва готова была принять переданные Киевом условия, которые включали внеблоковый статус Украины. Однако уже вскоре Киев передумал, поскольку, как отмечает российский дипломат, так ему повелел Запад.

На вопрос американской журналистки о том, почему в ходе операции, цель которой в спасении людей Донбасса, разрушается гражданская инфраструктура, Сергей Лавров отметил, что ракетные удары мешают «накачке» Украины западным оружием, которым убивают русских . Россия, указал министр, высокоточным оружием поражает инфраструктурные объекты, которые обеспечивают военные действия Вооруженных сил Украины. По его словам, СМИ должны показывать отличие методов специальной военной операции РФ от того, что делали США в Югославии, Ираке, Афганистане — тогда наносились удары по гражданским объектам.

При этом Лавров добавил, что «сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, особенно той, что потеряна в результате указанных действий».

Положиться на Союзное государство

Министр также затронул тему сотрудничества Москвы и Минска в эпоху давления со стороны Запада. Он отметил, что Европа сейчас строит свою безопасность, пытаясь выкинуть за борт Россию и Белоруссию. При этом сама полностью зависит от США . «Нам такая безопасность не нужна», — подчеркнул Сергей Лавров.

По словам министра, на Западе пошли дискуссии о том, что нужно увеличить количество американских войск для проведения учений вблизи Белоруссии и РФ. Перебрасывают ли США свои контингенты временно или навсегда — в Пентагоне еще не решили, но точно не намерены советоваться с ЕС . На этом фоне у Союзного государства, по словам министра, есть планы военного строительства . «И наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины», — отметил Лавров.

Он добавил, что все необходимые меры поддержания готовности РФ и Белорусии «к любым вариантам» приняты. «Я вас уверяю, что мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие », — подчеркнул он.