Российский министр иностранных дел впервые пропустит встречу глав МИД ОБСЕ. Все дело в том, что Польша, принимающая конференцию, отказалась выдавать Сергею Лаврову визу. Ранее в июле без России впервые прошла Парламентская ассамблея ОБСЕ. О том, для чего создавался блок евробезопасности и какую роль в нем играет Россия — вспоминают «Известия».

Для чего было создано ОБСЕ

Международная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — считается одной из основных организаций по мирному урегулированию споров на территории. Если в Европе или на близлежащих к ней землях разгорается военный конфликт, ОБСЕ должна приложить все усилия для его скорейшего окончания.

Организация была создана в 1975 году по инициативе СССР и стран соцлагеря для налаживания диалога между Востоком и Западом в годы холодной войны. Русский язык — один из официальных в организации. Итоговые Хельсинкские соглашения, подписанные 35 участниками, закрепили принцип нерушимости европейских границ, запрет на применение силы и вмешательство во внутренние дела государств.

Тающая безопасность Машины мониторинговой миссии ОБСЕ Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Сегодня в ОБСЕ состоят 57 стран на трех континентах — в Европе, Азии и Северной Америке. В их числе все страны ЕС и СНГ. В сферу деятельности ОБСЕ входят контроль вооружений, борьба с терроризмом и торговлей людьми, права человека и свобода СМИ, а также защита окружающей среды. Совет глав МИД стран-участниц, который пропускает Сергей Лавров — руководящий орган структуры. Между тем, все решения ОБСЕ по уставу должны соответствовать принципу равенства между государствами, поэтому их можно принять только при общем согласии и общем присутстви участников.

В последние два десятилетия ОБСЕ часто критикуют за бесполезность и отсутствие решительных действий. «Кризис ОБСЕ — это отражение общих системных проблем с обеспечением безопасности в Европе», — пояснил российский постпред при организации Александр Лукашевич.

Где работали миссии ОБСЕ, чем занималась Минская группа

Миссии ОБСЕ присутствуют в большинстве горячих точек Европы и следят за соблюдением достигнутых сторонами мирных договоренностей. Минская группа принимала участие в поисках мирного решения Карабахского конфликта и в налаживании диалога между Киевом и Донбассом в 2014-2021 гг. Представители ОБСЕ поддержали позицию Грузии в конфликте с Абхазией и Южной Осетией и позицию Молдавии в конфликте с Приднестровьем.

Тающая безопасность Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Какова роль России в ОБСЕ

Россия в рамках ОБСЕ и в сотрудничестве с ней выступает посредником при урегулировании региональных конфликтов (приднестровского, карабахского и абхазского). Концепция внешней политики РФ предусматривала укрепление роли авторитета ОБСЕ. В структурах организации работают 57 россиян, ежегодный взнос России составляет порядка 7,7 млн евро.

При всем этом недопонимание между современной Россией и ОБСЕ обострилось еще в 2002 году. Москва не раз возмущалась поведением ОБСЕ, называющей североирландский или каталонский сепаратизм внутренним делом Великобритании и Испании, но при этом, например, с симпатией отзывавшейся о чеченских сепаратистах. С начала XXI века Москва на регулярной основе обращала внимание на двойные стандарты организации и предлагала реорганизовать ее, «вернув к изначальным принципам». Ни разу с 2002 года представителям ОБСЕ не удалось принять совместную общеполитическую декларацию.

На заседании глав МИД ОБСЕ в 2006 году Сергей Лавров впервые заявил о возможности выхода РФ из структуры.

В июле 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса Великобритания отказала российской делегации в визах для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тогда первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решения ПА ОБСЕ, принятые без России, не могут считаться легитимными.

Тающая безопасность Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах и для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.

Но главное, Польша отказала в визе Сергею Лаврову, и российскую делегацию вместо него возглавит Александр Лукашевич. Очередное заседание Совета министров пройдет в польском Лодзи 1-2 декабря.

В МИД РФ решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным, а также разрушающим ОБСЕ. А в Кремле уточнили, что оно станет головной болью прежде всего для самой ОБСЕ.

Параллельно с этим в 2022 году Франция трижды запускала так называемый Московский механизм против России. Он был связан с ситуацией вокруг Украины и правами человека, а также «в связи с тревожной ситуацией с правами человека» на территории РФ. Термин «Московский механизм» введен в 1991 году, процесс применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ.

Что делали представители ОБСЕ на Донбассе

С 2014 года около тысячи наблюдателей ОБСЕ работали на Украине. Офисы организации были открыты в Киеве, Донецке и Луганске. В апреле 2022 года ОБСЕ свернула Специальную мониторинговую миссию (СММ) на Украине, поскольку ее мандат не был продлен. Как пояснили «Известиям» эксперты, ухода организации из Донбасса активно требовали представители республик. Россия не только поддержала ЛДРН, но и подтвердила данные о том, местные сотрудники ОБСЕ занимались шпионажем в пользу Киева. Позже двое сотрудников организации из ЛНР были приговорены к большим срокам за госизмену.

В сентябре ОДКБ назвала присоединение четырех республик к России «незаконной аннексией, нарушающей международное право».

Тающая безопасность Офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Луганск Фото: ТАСС/Александр Река



Как писали в колонке «Известий» сотрудники Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович и Антон Гришанов,

сегодняшняя ОБСЕ — формально единственная на евро-атлантическом пространстве международная структура, объединяющая Россию и так называемый коллективный Запад. Теоретически, именно у нее есть самый существенный потенциал для того, чтобы стать площадкой диалога между двумя сторонами новой холодной войны и поиска неких компромиссных выходов из тупика. Но наши бывшие западные партнеры явно не стремятся воспользоваться шансом хотя бы попытаться активизировать данный институт для прекращения украинского кризиса. Наоборот, делается всё для того, чтобы и этот формат окончательно выхолостить, сделав взаимодействие на базе организации бессмысленным.