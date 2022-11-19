В МИД РФ прокомментировали отказ Польши в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ
Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое должно пройти в городе Лодзь 1-2 декабря, является беспрецедентным и провокационным, заявили в МИД РФ 19 ноября.
«Оно (решение. — прим. Ред.) несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что 18 ноября всем государствам-участникам ОБСЕ был направлен запрос о недопустимости подобных действий
«Убеждены, что все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку», — подчеркнули в российском МИДе.
Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Накануне, 18 ноября, ряд СМИ со ссылкой на представителя польского МИДа Лукаша Ясину сообщили, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ.
16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. Позже в этот день в МИД Польши подтвердили эту информацию.
По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.
В мае спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в июльской ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят все чаще.
Депутат Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой тогда заявил, что отказ Великобритании в выдаче виз членам российской делегации для участия в ПА ОБСЕ делает ее решения для России нелегитимными и ничтожными.