Реклама
Прямой эфир
Мир
GT отметила изменение риторики Запада в отношении России после инцидента в Польше
Мир
Захарова указала на заражение Евросоюза «политическим вирусом»
Происшествия
Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине
Мир
Белоусов предрек «идеальный шторм» для мировой экономики в ближайшие годы
Армия
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Общество
Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме
Общество
Пострадавшим от взрыва газа на Сахалине предложат новое жилье
Мир
Захарова назвала идеи Борреля об отношениях с Россией провоцирующими раскол в ЕС
Мир
В МИД РФ прокомментировали отказ Польши в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ
Общество
Ночь на 19 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Мир
В Италии заявили о неудачной попытке изолировать Россию в торговле
Спорт
Президент ФИФА призвал перенаправить критику с чемпионата мира на него

В МИД РФ прокомментировали отказ Польши в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ

МИД РФ назвал беспрецедентным решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое должно пройти в городе Лодзь 1-2 декабря, является беспрецедентным и провокационным, заявили в МИД РФ 19 ноября.

Не суть, а дело: почему ОБСЕ сворачивает свою миссию на Украине
И что грозит ее сотрудникам, задержанным властями ДНР и ЛНР

«Оно (решение. — прим. Ред.) несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что 18 ноября всем государствам-участникам ОБСЕ был направлен запрос о недопустимости подобных действий

«Убеждены, что все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку», — подчеркнули в российском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Накануне, 18 ноября, ряд СМИ со ссылкой на представителя польского МИДа Лукаша Ясину сообщили, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. Позже в этот день в МИД Польши подтвердили эту информацию.

По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

В мае спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в июльской ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят все чаще.

Депутат Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой тогда заявил, что отказ Великобритании в выдаче виз членам российской делегации для участия в ПА ОБСЕ делает ее решения для России нелегитимными и ничтожными.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022