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В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ

В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques/Sopa Images
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Отказ Великобритании в выдаче виз членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) делает ее решения для РФ нелегитимными и ничтожными. Об этом в среду, 22 июня, заявил депутат Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой.

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«Как руководитель делегации я уведомил членов ПА ОБСЕ о том, что подобное решение Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для нас все резолюции и решения, принятые в наше отсутствие», — сказал он ТАСС.

Толстой подчеркнул, что в таком случае российская сторона оставляет за собой право выхода из организации, которая, по его мнению, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке, идя на поводу у русофобов.

Ранее в этот же день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил о решении Великобритании отказать делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи. При этом сенатор высказался против выхода из ПА ОБСЕ. По его словам, участие в работе ассамблеи дает возможность продвижения взглядов и подходов РФ. Отказ от этого нецелесообразен, считает он.

До этого, 19 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят все чаще.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2–6 июля. С учетом отмены ежегодной сессии 2020 года и проведения сессии в 2021-м в смешанном формате из-за пандемии COVID-19 эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.

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