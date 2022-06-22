Британия отказала делегации РФ в визах для участия в ассамблее ОБСЕ

Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии. Об этом 22 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«С учетом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз нашим парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну», — сказал он.

При этом сенатор высказался против выхода из ПА ОБСЕ.

«Участие в работе ПА ОБСЕ дает возможность продвижения наших взглядов и подходов, и отказываться от этого только в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным», — добавил Джабаров.

Он отметил, что РФ не признает решения сессии ПА ОБСЕ в Британии, где не сможет участвовать.

О том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в ПА ОБСЕ, 20 мая «Известиям» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят всё чаще.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2–6 июля. С учетом отмены ежегодной сессии 2020 года и проведения сессии в 2021-м в смешанном формате из-за пандемии COVID-19, эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.